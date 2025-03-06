立委批「護理師月薪7萬」數據灌水　衛福部：求職參考用

▲台灣護理人力缺口從未解決。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

護理人力缺口從未解決，衛福部也進一步研議急診三班護病比、加發夜班獎勵，另也在網站上公布醫院護理薪資。但薪資行情公布後，隨即遭到醫護界懷疑「根本沒拿到這個薪水」。對此，衛福部今表示，公布內容是提供求職參考用的，每家醫院狀況不一樣，不能反映個人薪資。

根據衛福部昨日公布的護理師薪資數據，醫學中心公職護理師第一年薪資可達7萬元。但國民黨立委陳菁徽質疑「到底在哪裡？」痛批衛福部的數據根本是「國王的新衣」，嚴重脫離臨床現場，無視護理師的血汗處境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳菁徽說，這份數據將本薪與各種獎金合併計算，嚴重誤導社會大眾，以台大院聘護理師為例，實際起薪僅約4.3萬元，若新進人員僅排白班、不輪夜班，薪資甚至不到5萬元，若要達到7至8萬元，恐怕得長年累積資歷、輪大夜班，甚至用命換來的。

對此，衛福部照護司蔡淑鳳回應，護理薪資是以全職護理人員的全年經常性薪資加上非經常性薪資總額的平均月薪計算，醫院經常性薪資（如專業證照津貼、職務加給、學歷加給、工作獎金績效、膳食及交通費等）與非經常性薪資（年終或三節獎金、生日禮金、留任獎金、久任獎金等），每家醫院護理人員有不同單位、不同班別及職務等，該薪資是平均值，非代表每位護理個人。

蔡淑鳳說，因為每家醫院基本月薪、獎金和津貼等都不一樣，平台不能公告個人的護理薪資，內容是提供求職參考，讓護理人員求職不用一家一家問，面試都可以跟醫院進一步討論跟了解。