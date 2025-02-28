飯前「做1事」瘦了！研究：肥胖風險大降39%　還能穩血糖

▲研究發現，經常喝湯者肥胖風險大幅降低。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

對於正努力刮油剷肉的人來說，「喝湯」是阻礙減肥的大忌。不過，減重醫師蕭捷健根據美國研究指出，經常喝湯的人，比起不常喝湯者，BMI平均降低1、腰圍平均減少3.4公分，過重或肥胖風險更大幅降低39%。他說明，喝湯的減重效果來自其「低熱量高水分」的特性，建議想要瘦身者飯前喝碗湯，暖胃還能穩定血糖。

「別再誤會喝湯會胖了！」蕭捷健醫師在粉專發文分享，很多人以為喝湯會變胖，其實不然。美國研究專門探討喝湯與體重管理的關係，結果顯示喝湯對減重有顯著幫助，具體好處包括它能「延緩胃排空」，湯的高水分特性能讓胃排空的時間變慢、延長飽足感，讓你不容易感到餓。

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▲因水分佔據部分胃容量，使得進食量減少。（示意圖／記者李佳蓉攝）

蕭捷健接著說，喝湯還能「減少進食量」，因喝湯後胃容量被部分佔據，後續進食量會自然減少，下視丘的飽足中心持續被刺激，總熱量攝取也會降低；此外，還具有「穩定血糖、降低胰島素濃度」的作用，湯中的水分和營養成分有助於穩定血糖，避免血糖快速上升，進而減少胰島素分泌、對體重管理非常有利。

儘管研究發現經常喝湯有助於瘦身，但蕭捷健提醒，湯品種類的選擇很重要，若挑選玉米濃湯、巧達濃湯等「就是在喝油」；另應該避免高油、高鹽的燉湯類。若想知道看似清澈的湯品是否有加額外的油脂，他則提醒，可以看看湯品中的配料或是浮在上面的油脂。

事實上，蕭捷健日前才發文表示，越南成年女性肥胖率僅3.3%、男性只有2.2%的原因，飲食習慣中「喝很多湯」就是其中之一。