B群「什麼時候吃」看成分！專家點名5種人需要補

▲B群該早上還是晚上吃？依個人需求與體質選擇。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你買的B群保健品都選在早上還是晚上吃？營養學專家洪泰雄老師指出，B群在體內扮演著能量代謝、神經傳導、紅血球生成與DNA合成等重要角色，彼此間存在交互作用，因此綜合補充通常比單獨補充更有效。提及補充時機，他說早上吃適合能量提升、應付壓力；而B6、B12有助於穩定神經與睡眠，可根據個人體質選擇晚上攝取。

洪泰雄老師在臉書指出，維生素B群包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9（葉酸）與B12，前3種參與能量代謝，幫助碳水化合物轉換為ATP，缺乏時容易感到疲勞、注意力不集中。而B6、B12與B9葉酸，共同參與同半胱胺酸的代謝，能減少心血管疾病的風險，並影響神經系統的健康；B5與B7則在脂質和胺基酸代謝中發揮作用，一旦缺乏恐影響皮膚健康和能量供應。

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至於「B群的補充時機」該選早上或晚上？洪泰雄說，一般而言，在早晨或午餐後補充B群是較佳選擇，其優勢在於B群能參與能量代謝，對於容易疲勞、壓力大的族群，此時補充有助於活力提升。但他也提到，B1、B2、B3的高活性版本，可能具有輕微刺激作用，過晚服用恐影響敏感人群的睡眠。

B6、B12能穩定神經，可根據個人體質選擇晚上攝取。洪泰雄說明，B6參與血清素和褪黑激素的合成，足量的B6有助於穩定情緒，甚至可能改善睡眠品質。而B12影響褪黑激素的分泌，適量攝取有助於調整生理時鐘，對於睡眠障礙者可能有幫助。

▲專家點名飲酒族群、孕婦等需要特別補充B群。（示意圖／記者林緯平攝）

洪泰雄也點名「5族群」需要特別補充B群：

1.壓力族群（上班族、學生）。壓力會提高腎上腺素分泌、加速B群消耗，特別是B6、B12。建議每天補充足夠的B群，特別是B6以穩定情緒。

2.飲酒族群。酒精抑制B群吸收，並消耗B1、B2、B9，可能導致神經問題或記憶力下降。建議飲酒前補充B群，有助於減少酒精代謝對身體的損害。

3.素食者。B12幾乎僅存在於動物性食物中，素食者容易缺乏，導致貧血或神經損傷。建議定期補充B12，或選擇富含B群的營養強化食品。

4.孕婦。葉酸的缺乏會影響胎兒神經管發育。建議懷孕前後每日補充400～600mcg葉酸，以降低神經管缺陷風險。

5.長者。隨著年齡增長，胃酸分泌減少、影響B12的吸收，可能導致貧血或神經退化。建議長者可考慮額外補充B12。