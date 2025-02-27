北榮連2年入選全球最佳醫院250強！陳威明：國際肯定提高

▲北榮連續2年選入全球250間最佳醫院榜單內。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

全球數據公司Statista整理出「全球最佳醫院2025年排行榜」，針對包括台灣、美國、日本、南韓等30個國家、超過2400間醫院進行評比，結果顯示台北榮總連續2年選入至全球250間最佳醫院榜單內，是全國唯一上榜的醫院。對此，北榮院長陳威明表示，過去迎來很多歐美國家參訪，國際肯定變高，但其實台灣很多醫院都可以進入百大。

根據美媒《新聞周刊》（Newsweek），全球數據統計平台Statista預測，截至2026年全球的醫院數量將突破21萬5977間，然而面對如此龐大的醫院選擇，多數可用資源卻無法提供完整情報，患者們難以找到最適合的醫療機構，因此該媒體與Statista合作推出「全球最佳醫院2025排行榜」，列出全球頂尖醫院，今年台灣則有35間醫院列入評比，再度由台北榮總一枝獨秀擠進排行榜，名次往前躍升至第208名。

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陳威明受訪時指出，主要是北榮新的計畫都做得差不多，也迎來很多歐美國家的參訪，不是只有對岸跟東南亞，所以國際的肯定就會提高，變成更國際化的醫院，其實台灣應該很多醫院都可以進入百大，不過台灣不是英語系國家，這方面本來就會比較吃虧。

但他也提到，沒有哪個醫院會說一定是全台灣最好，「我們要謙卑，不過北榮近幾年花了150億以上，包含很多大建設和醫院硬體環境改善，是全國最美麗的醫學中心，同仁也非常團結，醫院內都沒什麼黑函。」

陳威明說明，北榮的重粒子、手術大樓、新病房、新門診大樓、新宿舍、院區美化都完工，外賓來參訪就會給予肯定，因為要讓外國人投票沒有那麼容易，現在國外參訪有很多歐美重要學校，包括美國梅約中心也都有簽約合作。

另外，他也強調照顧員工的重要性，「你沒有照顧好員工，不可能有好的醫療服務，我上任後不是蓋醫療大樓，第一個是蓋宿舍，但過去護理師宿舍太舊了，現在蓋好一個月收1000塊，護理師相對比較穩定。」

陳威明強調，最近病人的確比較多，但只要把同仁照顧好，醫院就會團結一心，像最近急診室塞爆吵得沸沸揚揚，但北榮急診室井然有序。他笑說，「這陣子也拜託企業界好朋友提供好的餐點，大家都有得吃，這就是在跟同仁說，你們的辛苦我看到了。」