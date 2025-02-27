GG好癢病因曝！　醫示警「4情況」易中鏢

▲GG發癢可能是念珠菌感染而引起的包皮龜頭炎。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

男生們驚覺GG發癢，深怕是性病纏身嗎？泌尿科醫師施冠偉指出，當發現陰莖發紅、搔癢，甚至有異味或白色分泌物，可能是念珠菌所引起的「包皮龜頭炎」，當有不良衛生習慣、性生活不衛生、免疫功能低下及慢性病影響就可能爆發。他提醒，做好日常清潔及保持好的免疫力，是預防包皮龜頭炎的不二法門，才能確保GG長久戰力。

施冠偉醫師在粉專《理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師》發文衛教，可能引起包皮龜頭炎的「嫌疑犯」念珠菌，是種喜愛潮濕悶熱環境的黴菌，其存在於人體口腔及男性生殖器和女性陰道中，當造成包皮龜頭炎感染時，會出現陰莖紅腫、搔癢與分泌物異常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

提及得到包皮龜頭炎的主要成因，施冠偉說，主要是「不良衛生習慣」，如清潔不徹底，細菌、污垢累積；「性生活不衛生」，沒戴保險套，讓GG暴露在高風險環境中；「免疫功能低下」，壓力大、熬夜、飲食不均衡，免疫系統變弱使得感染風險大增；以及「慢性病影響」，像是糖尿病患者，更容易受到細菌感染。

▲性行為確實戴好保險套，也能避免細菌感染。（示意圖／pixabay）

關於包皮龜頭炎的治療方式，施冠偉說明，輕微症狀保持局部衛生、避免摩擦刺激；若出現紅腫脫屑，即建議就醫，並依照醫師指示定期使用抗生素或消炎藥膏，幫助患部恢復；嚴重發炎一定要就醫治療，進一步評估是否需要手術（如包皮環切手術）。

施冠偉說明，要預防包皮龜頭炎找上門，要每天清洗GG以確保包皮與龜頭乾淨；性行為時戴保險套，避免不必要的感染風險；飲食也要均衡、多運動，保持免疫力並遠離菸酒；最後，定期檢查身體，注意異常變化，別讓小問題變成大病。