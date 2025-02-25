四季豆「2物質」易引發中毒嘔吐　專家：煮20分鐘再吃

▲四季豆若未經過適當烹調，可能引發毒性反應。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

四季豆雖然美味且擁有高度營養價值，但其安全性問題不容忽視。專家指出，若未經過適當烹調，四季豆可能引發毒性反應，進而危害健康，而根據研究發現，四季豆在烹煮20至30分鐘後就不會檢出毒素。

根據新華社報導，新鮮的四季豆風味獨特且廣受歡迎，但內含的皂素和血凝素，若未經充分烹煮，易造成中毒現象。中國農業大學營養與食品安全博士後王國義表示，皂素主要集中在豆莢外皮，可刺激消化道，引起胃腸道不適；而血凝素存在於豆粒，能破壞紅血球，導致嚴重嘔吐等症狀。

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西南醫科大學附屬醫院急診醫學部副主任醫師曹洪英指出，若因處理不當的四季豆而中毒，通常會在食用後1.5到4小時內出現，包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，以及可能的頭痛、眩暈等症狀；嚴重中毒可能導致嗜睡、抽搐，甚至威脅生命，建議一旦多人出現類似症狀，應考慮食物中毒的可能性，並及時就醫。

面對潛在風險，四季豆是否仍能食用，大陸國家食品安全風險評估中心副主任劉兆平強調，確保四季豆充分煮熟是避免中毒的最佳對策，高溫可以有效破壞這些有害成分，安全食用的前提條件是充分加熱。

浙江大學與杭州市場監管部門2019年曾進行一次對照實驗，結果顯示煮5至10分鐘的四季豆仍存在血凝素，但煮20至30分鐘後便未檢出這類毒素。

成都川菜博物館副館長張輝強解釋，未成熟的四季豆易導致中毒，尤其是大量或趕時間烹調時可能會忽略充分煮熟這一關鍵，比方說大鍋燉煮時可能受熱不均。

為了確保安全，張輝強建議，先將四季豆的兩端尖與荚絲去除，並且泡水15分鐘，在烹飪時，需注意用量不超過鍋的一半，先用油煸炒，再加適量水，小火燜煮10分鐘確保均勻受熱。

此外，專家也提到放置過久的四季豆可能會含有霉菌或亞硝酸鹽，食用後可能引發中毒，因此購買時應挑選新鮮的嫩四季豆，並避免食用老豆。

除了四季豆，春季上市的其他食材如野生蘑菇、野菜及春筍等，同樣潛藏風險。尤其是野生蘑菇，難以僅憑外觀判斷毒性，專家建議不應隨便採摘、購買或食用不熟悉的品種。

曹洪英提醒，過度食用春筍也可能引發昏厥或嘔血等症狀，春筍纖維素與草酸含量高，對胃腸道刺激明顯，尤其對有消化道疾病的患者以及老年人和過敏體質者，應特別注意。