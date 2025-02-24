美國研究：離「胖朋友」遠一點　成功達標瘦下來機率大

▲瘦身要靠自律之外，也和朋友圈有關係。（圖／Unsplash）

文／常春月刊

再怎麼想遮胖的人，在揮汗如雨、酷熱的夏天，怎麼也遮不住，所以，夏天最熱門的話題就是減肥了，許多研究告訴您如何讓減重加分。由美國羅耀拉大學刊登在《公共科學圖書館綜合期刊》的研究指出，成功減肥的第一招就是離胖朋友遠一點。這項研究追蹤分別在城市和鄉下的兩所高中的1785位高中生，從1994~1995年持續進行問卷調查，以及計算他們的身體質量指數（BMI）。

分析發現，青少年肥胖和他們的「朋友圈」大有關係。體重過重的高中生若身邊都是瘦朋友，未來BMI下降機率可達40％，但若身邊都是胖朋友時，未來瘦下來的機率只有15％。研究人員提醒，青少年容易受朋友影響，因此建議為青少年治療肥胖症，最好將同儕力量納入，更易達減重目標。

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美國亞利桑那州立大學的研究，則建議減肥者把食物切很多等份，食物切愈多份會吃得愈少。研究人員針對300位學生進行觀察，部分學生拿到的貝果麵包是切為4等份的，有部分學生則拿到完整的貝果，20分鐘後再給學生另一份餐點，並告訴他們可以隨意吃。

結果發現，拿到分成4等份貝果組的學生，貝果多不會完全吃完，而下一餐可隨意吃的餐點也吃得較少。研究人員分析，食物切多等份容易讓人產生「吃很多」的錯覺。在老鼠實驗中也發現，把食物分成完整的和30等份兩種，雖然份量一樣多，但老鼠都往分成30份的食物跑，這種方式特別適合想要控制食量的減肥者。

想預防產後肥胖，英國牛津大學研究人員建議一定要親自哺乳。研究發現，哺乳不僅讓媽媽很快瘦下來，且據分析74萬名婦女的資料發現，產婦每哺乳6個月可瘦近1公斤，而到30年後BMI仍可維持健康狀態，是最有效益的體重控制。

而刊登在《動物科學與生物科技期刊》的最新研究指出發現最新減肥疫苗，科學家利用刺激免疫系統攻擊的方式，減緩會讓新陳代謝變慢的荷爾蒙，刺激體重減輕。實驗發現，吃高脂肪飲食的病態肥胖老鼠打完減肥疫苗4天，體重就降了1成，成效值得肥胖者期待。

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