最新研究曝「喝咖啡」最佳時機　抗氧化、護心效果更強

▲早上來杯咖啡，是許多人用來開啟一天的儀式。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／康健雜誌、葉懿德

透過喝咖啡提神醒腦，是不少人的日常習慣，如今最新研究發現，一天中選對時間喝咖啡，可能有助於降低早死風險與心血管疾病的發生機率。究竟該選擇哪個時間點喝咖啡才好？除了喝咖啡，還有哪些日常習慣可以達到提升心血管健康的效果？

喝咖啡好處多多，除了提神，還能促進脂肪燃燒、抗氧化，甚至降低糖尿病、阿茲海默症等部分慢性病風險。然而，過去的研究大多關注於咖啡的攝取量，較少探討「飲用時間」是否會影響健康。

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近期發表於《歐洲心臟雜誌（European Heart Journal）》的一項大規模觀察性研究顯示，對比整天都喝或完全不喝咖啡，早上喝咖啡對健康的益處可能更大。

喝咖啡時機比你想得更重要！研究：早上喝降早死風險

這項研究由美國杜蘭大學（Tulane University）研究團隊主導，利用美國國家健康與營養調查（NHANES）數據，分析1999～2018年間，40,725名成人的咖啡飲用習慣，並進行長達10年的追蹤。

為提高研究結果準確性，研究團隊排除了懷孕者、熱量攝取異常者，以及已確診心血管疾病或癌症的個案，將受試者分為3類：

早晨型（佔36％）：僅在上午4：00～11：59間飲用咖啡

全天型（佔16％）：從早到晚皆飲用咖啡

不喝咖啡者（佔48％）

結果發現，早晨型受試者的全因死亡風險降低16％，心血管疾病死亡風險更降低31％。相較之下，全天型飲用的受試者並未發現明顯健康益處。

此外，不論咖啡因含量高低，或是飲用量多寡，研究發現，早上喝咖啡的受試者，死亡風險都較其他時間飲用者更低。也就是說，咖啡的健康益處可能和「飲用時間」有關，並不是只受攝取量影響。

美國杜蘭大學營養與流行病學專家、研究主要作者齊陸（Lu Qi）表示，這是第一項探討咖啡飲用時間模式與健康結果的研究，雖然我們通常不會在飲食指引中提供時間上的建議，但未來或許應該考慮這一點。

為何早上喝咖啡更好？3大可能機制如下：

1. 晝夜節律與荷爾蒙影響：下午或晚上喝咖啡可能干擾晝夜節律，影響褪黑激素分泌，進而影響睡眠品質變差、發炎反應與血壓，這些因素都與心血管健康息息相關，而早上喝咖啡與自然生理時鐘更吻合，較不會影響夜間褪黑激素分泌，進而降低對睡眠的干擾。

2. 抗發炎作用：咖啡富含多種抗氧化與抗發炎的生物活性物質，如多酚、綠原酸等。早上是體內發炎指數較高的時段，因此這時候喝咖啡，可能有助於減少發炎反應，從而促進心血管健康。

3. 交感神經與心血管負擔：高雄長庚紀念醫院心臟內科副主任陳煌中指出，下午或晚上飲用咖啡，可能過度刺激交感神經系統，導致心跳加快、血壓升高，進而增加心血管風險。若交感神經過度刺激，會導致睡眠品質不佳，長期下來也可能提高高血壓、動脈硬化與心血管疾病的風險。

英國倫敦皇家布朗普頓與哈里菲爾德醫院教授托馬斯．呂謝爾也表示，整天喝咖啡的人更容易出現睡眠障礙，進而減弱咖啡的保護作用。因此，早上喝咖啡可能更符合人體生理節律，對心血管健康更有利。

想護心單靠咖啡不夠！醫：整體生活習慣才是關鍵

儘管這項研究顯示，早上喝咖啡可能比全天分散飲用更有益健康，然而，陳煌中提醒，這仍是一項觀察性研究，雖發現咖啡飲用時間與健康的關聯性，但無法證明直接因果關係，仍需更多臨床試驗進一步驗證。

此外，若是想嘗試早上喝咖啡，應避免空腹飲用，以免血糖波動增加。根據一篇刊登在《英國營養學雜誌（British Journal of Nutrition）》的研究顯示，不吃早餐就喝咖啡，恐會讓血糖升高50％。

值得注意的是，陳煌中指出，每個人對咖啡的耐受度不同，特別是高血壓、心律不整或心血管疾病患者，應謹慎觀察咖啡因對心跳與血壓的影響，若出現心悸、胸悶或頭痛等不適，應立即測量血壓與心跳，並調整飲用量或尋求醫療建議。

咖啡更並非維持心血管健康的唯一關鍵。陳煌中強調，咖啡可以是健康的一部分，但不能取代規律運動、均衡飲食和良好睡眠，並且民眾應養成居家定期量血壓的習慣，這些才是真正影響心血管健康的關鍵。想真正提升心血管健康，應從整體生活方式入手，而不僅僅是改變咖啡的飲用時間。

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