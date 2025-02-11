不是咖啡！上班想睡「吃5類食物」更提神　營養師強推

▲上班提不起勁，營養師強推「5類食物」超提神，不要只喝咖啡了。（示意圖／ETtoday資料照）

文／常春月刊

連假過後上班覺得精神不濟，昏昏欲睡，想要提神，第一個都會想到喝咖啡，但要注意，食品專家建議每日咖啡因的總攝取量不要超過300毫克，而一杯中杯約360c.c.的美式，大約含有200毫克的咖啡因；拿鐵中杯的大約有160毫克咖啡因，所以一天兩杯，就會超過成人一般建議的攝取量了！

除了咖啡之外，營養師余朱青分享，也可以試試其它提神的食物：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、可可和巧克力：巧克力也含有咖啡因，但含量相對較低。適量也幫助提神 ，不過要選擇含糖量低的，以免血糖升高反而更昏昏欲睡。

2、柑橘類水果：例如柳丁、檸檬等富含檸檬酸和維生素C。這些成分可以幫助鐵質吸收，而鐵能夠製造運氧的血紅素，所以可以避免大腦昏沉缺氧想睡；且柑橘類能提供一定程度的清新感，也會讓精神好。

3、堅果：像是杏仁、核桃、腰果等富含健康脂肪、蛋白質，可以提供身體能量。還含有維生素E和B群等維生素，有助於改善大腦功能和提高注意力。

4、高纖維食物：全穀物、燕麥、豆類等高纖維食物能夠提供能量，且有助於穩定血糖能幫助保持精力充沛。

5、蛋白質食物：魚類、瘦肉、豆類和乳製品等蛋白質豐富的食物，能提供必需的胺基酸，有助於大腦功能維持和情緒的平衡。

精神不好時，除了挑選適合的食物之外，余朱青建議，也可以適度做點運動，像是散步、慢跑、瑜珈等，有助於釋放壓力，既能增加血液循環，也可提升精神增加活力。

延伸閱讀：

·睡前吃B群會影響睡眠？專家答案出乎意料 還可改善運動後疲勞感

·開工喝咖啡提神！醫認證「3時機」飲用效果更好 太早喝反更疲憊