寒流來襲當心心血管疾病！「2時段」最危險　留意7大危及症狀

▲近日氣溫直直落，是心血管疾病好發時期。（圖／記者謝盛帆攝）

記者趙于婷／台北報導

近日氣溫直直落，是心血管疾病好發時期！台北市衛生局提醒，「清晨5到6時」和「晚上8到9時」除了氣溫低，也因為晝短夜長，容易導致血管收縮，引發血壓變化，一旦出現「胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈」等症狀，可能就是心臟病急性發作，一定要儘速就醫。

台北市衛生局健管科科長林雪蘭指出，當溫度降低，血液濃稠度就會增加、血壓容易不穩定，容易誘發心臟病、急性中風，有心血管疾病的民眾日常定期檢查血壓、控制脂肪及鹽分的攝取、戒菸、少喝酒、控制體重及適量運動等，包括年長者及肥胖等族群，一定要注意保暖措施，以免造成血壓升高，誘發心臟病及中風急性發作。

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冬季氣溫驟降時是心血管疾病爆發或症狀惡化的季節，包括三高（高血壓、高血糖、高血脂）及有心血管疾病患者，尤其是年長、體弱或心臟衰竭患者，要注意做好全身保暖，避免失溫，特別是頭頸部的保暖，泡湯時也要避免溫度過高、浸泡時間過長或冷熱池快速交替入浴。

林雪蘭提醒，若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療，有冠狀動脈疾病史的民眾，在送醫前，可依醫囑使用舌下含片，做緊急救護。

而在中風方面，台灣腦中風學會常務監事李俊泰醫師也提供腦中風徵兆口訣，當身邊有人不舒服時，可請他做「微笑、舉手、說你好」，看看是否有嘴角歪斜臉不對稱、雙臂是否無力下垂和是否說話不清楚，如出現以上任一症狀，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。