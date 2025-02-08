喉嚨痛3個月竟是「長淋病」　醫：口交盛行讓性病攻入嘴裡

▲國人性行為方式轉變，過去多發生在生殖器的性傳染病，也發生在口腔裡。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

網紅牙醫史書華遭前妻控告出軌，判決書中曝光他和小三的鹹濕對話，「我真的很會口交嗎」等內容引發網路熱議。而接下來又是西洋情人節，親密行為發生機會提升，泌尿科醫師提醒，很多人忽略口交也屬於危險性行為，臨床觀察國人性行為方式的轉變，過去不少多發生在生殖器的性傳染病，也發生在口腔裡。

開業泌尿科醫師顧芳瑜表示，大部分的性傳染病都可能透過口交傳染，只是風險高低不同，臨床上比較常見的一個是菜花，因為菜花是接觸型的，當黏膜跟生殖器接觸，就可能導致嘴巴長菜花。另一個常見則是淋病，他曾經收治個案喉嚨痛了3個月都治不好，最後才發現是口交讓淋病發生在口腔內，「在極為罕見的情況之下，口腔也有可能傳染梅毒跟HIV。」

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顧芳瑜指出，大部分在口腔的性傳染病和原本常見的樣子不同，例如淋病通常是生殖器出現分泌物，但是在口腔的話就不會很明顯，可能有喉嚨痛的症狀，到耳鼻喉科看診的治療都不理想，所以如果有口交接觸史，可能就要懷疑是性傳染病；菜花在口腔內則不會痛、不會癢，而是可能會出現奇怪的突起物。

至於相關潛伏期，顧芳瑜分析，淋病大多是2、3天到一周，臨床也有人時間比較久到一個月；菜花和免疫力有關，接觸時免疫力不差則不會發病，幾個月後免疫不好才會長出病灶，潛伏期可長可短。

顧芳瑜特別提到，臨床觀察可能因為國人性行為方式改變，讓疾病分布也改變，像是第一型疱疹病毒過去大部分都感染在口唇周圍，而第二型疱疹病毒則較常引起生殖器疱疹，門診卻發現有越來越多第二型疱疹病毒開始長在嘴巴裡。

「重點在於防護。」顧芳瑜表示，性行為要戴保險套，民眾比較有概念，但如果是口交戴保險套，大部分人沒有這樣的概念，其實口交也是危險性行為，應該要有防護，「有種保險套叫做乾套，沒有潤滑液的，就是使用於口交。」他也提醒，如果原本口腔有傷口、喉嚨發炎就不建議口交，粘膜發炎狀態比較容易性傳染病傳染，有傷口時防護力比平常要差。