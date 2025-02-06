染流感這些事別做！醫點名「出國旅遊」高空環境使免疫力下降

▲醫師示警流感別出國，搭機會使免疫力下降，病程恐受影響。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S赴日旅遊時因為流感併發肺炎猝逝，引起國內民眾對流感關注，甚至掀起流感疫苗的搶打潮。台灣感染症醫學會秘書長王振泰表示，民眾得到流感，最重要的事情一定是「好好休息」，包含硬撐上班、出遊、泡溫泉等都會增加身體負擔，應該避免。特別是出國，已有研究證實，搭機處於高空環境會使免疫力下降，如果本身感染流感狀態，恐怕使病情惡化。

很多民眾現在聞流感色變，然而比起搶打疫苗、囤藥，更重要的應該是民眾得到流感應該怎麼處理自己。王振泰指出，對於本身抵抗力正常的民眾，流感病程通常是持續3至5天就可以康復，致死率約是千分之一。但部分情況比較需要注意，第一是自身免疫力比較差者，包含年長者、年紀小的孩童以及本身有共病者，第二種則是「生病期間不愛惜自己的人」。

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感染流感除了就醫之外，最重要的就是好好休息。王振泰說明，過去有動物試驗將染流感的老鼠分為好好休息組和持續跑滾輪組，結果不停跑動的老鼠死亡率明顯上升，而待在一旁休息的老鼠，則幾乎沒有受到影響。

王振泰無奈表示，這個研究告訴大家的重點就是「感染流感時要好好休息，不要硬撐工作」，有些民眾會抱病工作上班認為是為公司犧牲，但除了讓病情惡化，還會有傳染疾病給其他同事的風險。

王振泰也提到，同樣的道理，生病時也不應該出遊旅行，建議應該延後行程，特別是出國的行程，已經有研究證實高空環境會讓免疫力下降，可能使病情惡化，而且飛機上的密閉空間，會提高病毒傳播風險，可能傳染給同艙乘客，加上在國外生病，就醫將更加困難，可能無法獲得適當治療，甚至影響行程與健康。

近期民眾也關注流感是否可以泡溫泉，王振泰則解釋，因為發燒本來就會增加心臟血液輸出量，若再泡溫泉，可能加重心臟血液輸出量，造成心臟負擔加劇，這也和工作、熬夜等都是一樣的道理，會影響身體狀況。