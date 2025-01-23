放鞭炮「炸開半張臉」！　他眼球破裂失明了

▲男性傷患右側顏面骨骨折及眼球破裂。（示意圖／非本人／彰基提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

彰化一名男子日前好奇把玩鞭炮，卻輕忽其爆炸威力，右臉被炸得血肉模糊，到院時仍不斷地哀嚎。經檢查顯示，患者除了嚴重的燒燙傷外，右側顏面骨爆裂性骨折、頭骨破裂合併右眼球破裂。彰基醫學中心急診團隊緊急投入搶救，並匯集眼科、整形外科、神經外科醫師做後續治療與照護，保住患者性命、意識清楚，後續仍有漫長復原之路。

彰基外傷科主任黃勉書醫師表示，逢年過節大家難免會施放鞭炮，過程要小心並注意安全。該名個案在玩鞭炮時不小心炸傷眼睛，造成右眼球破裂，顏面部嚴重燒燙傷，顏面骨開放式骨折，送醫第一時間先保護他的呼吸道，再轉送至手術房進行眼球摘除術，以及清創並縫合傷口。

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▲▼彰基外傷科主任黃勉書醫師、彰基急診暨重症醫學部主任李宗翰醫師。

黃勉書提醒國人，一般施放鞭炮若不小心造成燒燙傷，居家緊急處理口訣是沖、脫、泡、蓋、送：

「沖」－連續沖水15～30分鐘。

「脫」－在水中慢慢將衣服脫下。

「泡」－送醫之前要泡在冷水降低溫度。

「蓋」－用乾淨的毛巾覆蓋傷口。

「送」－盡快送醫。

彰基急診暨重症醫學部主任李宗翰醫師提醒，上述患者的傷害是可以預防的，很多人都會輕忽鞭炮的殺傷力，甚至讓小孩自行施放煙火。根據消防署的宣導，施放爆竹煙火記得遵守「五要」、「五不」原則，謹慎煙火迎新春，才能闔家團圓笑滿門。

施放前「5要」：

1. 要重安全環保少施放。

2. 要有合格標示再施放。需認明「內政部爆竹煙火認可標示」字樣。

3. 要依使用說明來施放。

4. 要選適當地點才施放。

5. 要有大人陪兒童施放：未滿十二歲兒童須由父母、監護人或實際照顧的大人陪同。

施放時「5不」：

1. 不可朝人、車、建築物、易燃物丟擲或發射。

2. 不可串接、堆疊或同時大量燃放。

3. 不可將頭靠近煙火出口處點火或觀望。

4.不可遺留垃圾，造成環境污染。

5. 不可讓兒童施放飛行類、升空類及摔炮類產品。