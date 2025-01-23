年前病毒大爆發！　醫有感「2症狀」最常見

▲醫師示警，近2個月好多人生病，「年前病毒大爆發」。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「農曆年前病毒大爆發！」耳鼻喉科醫師張弘有感表示，近2個月來好多人生病，其中以「劇烈咳嗽、發燒」為最常見症狀。此外，他觀察到近幾週流感、諾羅疫情升溫，提醒國人流感可藉由施打疫苗以降低感染率及預防重症；反觀諾羅病毒則沒有疫苗，想要預防就得靠勤洗手。

張弘醫師在粉專指出，最近2個月來因病求診的患者好多，必須提早30分鐘至1小時停止掛號，搭配加班才能消化來診的患者。他發現近幾週流感、諾羅疫情升溫，流感症狀為高燒、劇烈痠痛；諾羅則是上吐下瀉。

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張弘說，前陣子大量進貨的克流感藥物，本來預計可用1年的量，竟在1～2個月就用完了，顯示流感疫情已進入流行期。他藉此提醒，諾羅病毒所致的急性腸胃炎，目前沒有疫苗可用，預防要靠勤洗手；流感則可透過疫苗預防，目前公費流感開放全民施打，接種約2週有保護力，建議打起來以降低感染率、預防重症。

▲諾羅疫情升溫，醫師提醒要勤洗手。（示意圖／記者李佳蓉攝）

流感進入流行期，上週就診人次高達14.1萬人，連2週突破14萬人且持續上升，為近10年同期新高，且上週新增64例流感重症，另有6例死亡。疾管署副署長曾淑慧21日表示，疫情預期在春節過後會到高峰，單週約有15萬人就醫。

疾管署提醒，民眾在參加新年尾牙聚會之際，應注意加強保暖及留意自身健康狀況，另目前我國已進入流感流行期，為降低感染後發生重症和死亡風險，請65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應盡速完成流感疫苗接種，以及早獲得保護力。

此外，根據疾管署最新統計，1/5～11日因為腹瀉就診逼近17萬人次，比前一週上升13.6%，另近4週腹瀉群聚通報194案，就診與群聚案雙創5年同期新高。值得注意的是，群聚案病原體檢驗，檢出諾羅病毒占比高達95.7%，近期聚餐尾牙機會多，提醒民眾多注意手部清潔及飲食衛生。