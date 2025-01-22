求償必學！食物中毒後「3件事必做」消基會教你別讓自己吃虧

▲現代人外食機會多，若是不幸碰到食物中毒，有幾件事一定要知道！（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／康健雜誌、葉懿德編譯

外食雖然便利，但也伴隨潛在風險，尤其是食物中毒事件時有所聞。當不幸遇上食物中毒時，該怎麼應對，並保障自身權益？

餐廳食物中毒事件頻傳，輕則造成短期身體不適，嚴重則可能造成器官受損，甚至失去生命，因此用餐後，若出現噁心、嘔吐、腹瀉或發燒等食物中毒症狀，應立即就醫。

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中華民國消費者文教基金會祕書長陳雅萍強調，當懷疑可能食物中毒時，不要拖延，應立即保存證據並就醫，這是最重要的處理步驟，民眾一旦懷疑自身食物中毒，需保存相關檢體及文件，以作為日後求償的重要證據。

食物中毒第1步：保存證據與盡速就醫

發生食物中毒後，保存證據是求償的關鍵。陳雅萍指出，民眾應留意以下3點：

• 保留消費證據：包括用餐收據、購買憑證及訂單紀錄，以證明消費行為。

• 保存檢體：如嘔吐物、排泄物或懷疑引發中毒的食物，應第一時間冷藏保存，避免因室溫變質，導致檢驗結果失準。

• 取得就醫證明：就醫時需向醫師說明可能的中毒來源，確保病歷紀錄完整，並妥善保留診斷證明與檢查報告。

此外，醫療院所若發現疑似食物中毒病例，通常會在24小時內通報衛生單位展開調查，以防止更多人受害。

消保官、消保團體可協助調解，20人以上受害可考慮團體訴訟

根據《食品安全衛生管理法》及《消費者保護法》，餐飲業者對食品安全須負擔直接責任。周延法律事務所律師周念暉解釋，消保法規定業者需承擔「無過失責任」，消費者僅需證明消費行為及損害結果，舉證責任則由業者負擔。

當食物中毒事件發生時，民眾可透過以下方式維護權益：

1. 消費者服務中心：撥打全國消費者服務專線「1950」，由當地消保官協助進行諮詢、申訴及調解。

2. 消費者保護團體：透過中華民國消費者文教基金會（消基會）或台灣消費者保護協會等，進行協調或組織團體訴訟。

周念暉指出，「如果消費者第一時間向業者反映遭到冷處理，律師可代為發出律師函，促使業者積極解決問題。若業者仍無動於衷，律師也可協助向消保官或消基會提交申訴，展開進一步調解，基本上律師可全程協助消費者處理，為其爭取權益。」

此外，陳雅萍補充，「一般情況下，若無重大死傷，多會以調解方式，協助雙方達成共識」，若受害者人數超過20人，消費者保護團體可協助提起團體訴訟。對於個人訴訟需求，地方政府及消基會也有免費法律諮詢服務，減輕民眾經濟負擔。

求償應注意時效！律師：愈早採取行動愈有利

若食物中毒確定與業者相關，消費者可提出賠償請求，賠償範圍包括醫療費用、誤工費用、精神損害等，甚至有懲罰性賠償。根據消保法第51條規定，「因重大過失或故意造成損害，消費者可請求最高5倍的懲罰性賠償金，如2024年的寶林茶室的團體訴訟中，消基會向業者請求3倍的懲罰性賠償。」

陳雅萍指出，醫療費用及誤工費用會按照醫療單據、薪資證明或其他具體數據，計算損害金額。若是民眾有工作，但無法提供確切薪資證明，則以基本工資進行計算。

周念暉表示，精神損害賠償部分，可以從客觀造成生活多少不便、身體不舒服或痛苦的程度等方面，算出合理金額，律師也可以提供專業建議，幫助消費者提出合理金額要求，避免開出過高金額，可能影響後續求償結果。

處理食物中毒案件時，法律時效也是重要的關鍵，刑事提告的期限為6個月，民事求償則需在2年內提出。周念暉強調，食物中毒事件發生後，應盡快存證與求償，愈早採取行動，愈有利於結果。

另外，周念暉也提醒，民眾挑選餐廳可參考網路評價，盡量選擇衛生條件、評價良好的餐廳，較有保障，若是食用高風險食品，如生食或海鮮，可在用餐時保留消費單據，或拍照記錄用餐情況，若事後發生食物中毒意外時，也可作為證據。

當民眾遇上食物中毒事件時，切記第一時間保存證據、盡速就醫，後續再透過律師或消費者保護機構，維護自身權益。

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