看起來臉變大！　醫示警「壓力害的」：膠原蛋白被吃掉



▲「月亮臉」看起來臉變大。（示意圖／Pexels）



記者陳香菱／綜合報導

近期，國外網友掀起關於「皮質醇臉」（Cortisol Face）的廣泛討論，許多人表示，壓力過大導致臉部浮腫與雙下巴。減重專科醫師陳威龍則指出，這現象與壓力荷爾蒙「皮質醇」分泌過高有密切關係，它會啟動皮膚的自噬作用，把現有的膠原蛋白「吃掉」。

長期高壓狀態 膠原蛋白「被吃掉」

陳威龍醫師指出，在醫學中，此現象更精確的術語為「月亮臉」（Moon Face），這一特徵通常見於庫欣氏症候群患者或長期使用類固醇藥物的人群，由於皮質醇濃度異常飆升，脂肪不僅堆積在臉部兩側與後頸部，還會形成俗稱的「水牛肩」。

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他強調，雖一般人壓力未必達到疾病等級，但長期維持高壓狀態同樣會對容貌與健康造成負面影響，就算你的膠原蛋白產量充足，但細胞會開啟「資源回收」模式，把現有的膠原蛋白「吃掉」。



▲體型也會受影響。（示意圖／Unsplash）



皮膚啟動「自噬作用」 臉部體型受影響

陳醫師進一步解釋，膠原蛋白如同臉部的建築支架，是維持皮膚緊緻的重要成分。然而，高壓環境會啟動皮膚「自噬作用」，拆除這些支架，使皮膚失去束縛力，這導致臉部肌肉與組織受到地心引力影響向下或向外垮塌，再加上壓力引起的水分滯留，容易造成視覺上臉部變大。

除了容貌外，體型也受皮質醇影響。陳威龍表示，皮質醇在脂肪分配上扮演「搬運工」角色，會抑制體內代謝，重新分配脂肪，把四肢脂肪轉移至軀幹部位堆積。這解釋了壓力大的情況下，雖四肢未見粗壯，但腹部快速隆起，形成「中心性肥胖」的成因。

改善習慣更有效：多運動、少吃含糖食物

陳醫師提醒，真正有效的策略在於回歸健康生活習慣：確保足夠睡眠，避免皮質醇在深夜持續飆升；少吃含糖量高的食物，防止糖化反應加劇皮膚損害；此外，規律運動，如飯後散步，有助於穩定血糖並降低壓力荷爾蒙。

陳威龍強調，生活中壓力無法完全避免，但透過調整作息、改善飲食與運動習慣，能學會與壓力共處，減少皮質醇對容貌與體型的侵害，恢復健康的形象。研究顯示，良好的健康管理不僅能提升外在自信，還有助於全面改善身體機能。