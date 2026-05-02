今年第2例漢他病毒　新北男「沒接觸老鼠仍中鏢」感染源不明

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北市近期不斷有民眾看到老鼠橫行大街，外界也憂心老鼠引發的漢他病毒疫情。疾病管制署今（2）日說明，國內今年累積2例漢他病毒症候群，除了北市今年1月份的死亡個案，新北市於3月份也通報一起病例，所幸經過治療已經出院，初步瞭解沒有老鼠接觸史，住家附近也未捕獲老鼠，感染源調查中。

疾管署副署長曾淑慧指出，新北市個案為70多歲男性，有糖尿病等慢性病史，3月中起陸續出現發燒伴隨畏寒、喉嚨痛及全身肌肉痠痛、尿量減少、腹瀉及食慾不振等症狀，至醫院急診就醫，經醫院通報採檢確認為漢他病毒症候群，治療後已於3月30日出院。

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曾淑慧指出，漢他病毒症候群今年共2例，與過去4年同期相同（過去4年1至4月都是2例）。

衛福部長石崇良下午出席活動受訪時也表示，漢他病毒是衛福部監測中的重大傳染病，目前疫情沒有波動增溫，民眾可以放心，不過鼠患問題仍然要解決，老鼠不僅會造成漢他病毒感染，還有涉及其他食安問題。

針對有個案發生地點，疾管署已督導台北市和新北市衛生局與環保局共同合作，加強個案活動地環境清潔工作，並進行捕鼠、滅鼠及採取防鼠(黏鼠板、捕鼠器及捕鼠籠)等工作，以及清理藏匿鼠類(鼠屍、鼠排泄物)環境之清理工作與消毒等相關防治措施。環境部也已督導縣市環保局加強平時的防鼠滅鼠工作。

疾管署提醒民眾，預防鼠媒病，要落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」；平時留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理；防火巷、下水道、水溝蓋、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請社區鄰里針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。