「春睏」老是睡不飽　營養師揭「生理過渡期」：多吃3類食物改善

▲蔬果等3類食物幫助改善春睏。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

隨著氣溫回升，季節交替之際的氣候波動，常讓民眾起床後仍感到精神不濟。營養師指出，這種俗稱「春睏」的現象，是因身體調節不及所導致的生理過渡期，這時飲食可以著重多色蔬果、全穀雜糧、優質蛋白與水分等3類食物，掃除體內代謝廢物，透過內在營養支持來維持體力穩定 。

台南市立醫院營養師張秀如指出，多色蔬果是強化身體的「隱形防護衣」，尤其春季正值綠色蔬菜盛產，如蘆筍、菠菜、芥藍與春筍，均是獲取維生素A與維生素C的絕佳來源。

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張秀如解釋，這些營養素能協助維持呼吸道與皮膚保護膜的健康，減少因環境變化引發的敏感不適 。此外，落實多色蔬果搭配更是關鍵，如番茄（紅）、桑椹與葡萄（紫）、甜椒（黃）等，利用豐富的天然抗氧化劑掃除體內代謝廢物，有效減輕疲勞感 。

全穀雜糧則是高效率的「體力燃料」，張秀如表示，換季常見的嗜睡與倦怠，常與體內能量轉換效率不足有關，維生素B群是將營養轉化為體力的關鍵輔酶。建議將精製澱粉改為地瓜、燕麥、紅藜麥或黑米等未精製雜糧，能更穩定地提供能量。由於全穀類具備平穩血糖的特性，能防止午後昏沉；若再搭配一小把無調味堅果，利用其中的維生素E與礦物質，更能進一步穩定循環、緩解心神不寧 。

最後的優質蛋白與水分是維持代謝的「修復原料」，張秀如說明，蛋白質是修復組織與建構防禦細胞的主要原料。換季期間身體更新加快，若蛋白質攝取不足，容易導致防護力下降。

張秀如建議，日常應優先選用低脂肪的蛋白質來源，如豆漿、豆腐、毛豆等豆製品，或清蒸魚片與雞肉，以降低消化負擔。同時，水分是代謝的媒介，成人每日飲水量應達「體重每公斤 30毫升」，以促進循環並維持皮膚潤澤 。