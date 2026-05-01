醫院護師節「送NB球鞋」8款任選！2.4萬人狂讚　院方暖心理由曝

▲國泰醫院送護師節禮物是知名品牌球鞋。（圖／讀者提供）

記者洪巧藍／台北報導

5月12日為護師節，國泰醫院今年護師節禮品選了知名New Balance球鞋，引發網友好評直呼「好羨慕」！院方表示，這是起因於年度護理人員滿意度調查，許多護理師許願希望開放穿球鞋上班，挑禮物時就將此列入選項，全體系護理師均可獲得，而且開放穿著上班，希望幫助辛苦工作的護理師們減輕足部負擔。

有護理師在社群上分享收到醫院發的護師節禮品照片，是知名運動品牌New Balance球鞋，且款式還不只有一種，可以上班時穿用。PO文吸引2.4萬人按讚，不少他院護理師也喊羨慕，「別人家的醫院從來不讓人失望」、「哪家醫院這麼好，已羨慕」、「太棒了吧！各醫院高層都該看到這篇」。

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國泰綜合醫院護理部主任魏芳君接受《ETtoday新聞雲》訪問時證實，該院今年護師節送出New Balance球鞋，靈感來自年度護理人員工作滿意度調查，有許多護理師許願希望開放穿球鞋上班，便決定將球鞋列為今年節日禮品選項進行提報，並獲得院方同意。

New Balance球鞋向來是時下年輕人的愛牌，魏芳君指出，當初挑選時考量需要送給體系內三院區、一診所的所有護理師，廠商供貨能力成為一大重點，在國泰金控協助洽談後才確認品牌，且恰好鞋身的「N」字Logo還能代表Nurse，別具意義，而鞋款選擇以白色為主，起初選擇6款鞋款，後來有部分男性護理師表達需要更大的尺寸，再增加了2款供挑選。

魏芳君說，其實起心動念都是疼惜護理師，「我們護理師工作一天有一半以上的時間是站著，有時候還是用跑的」，如果能穿減輕負擔的鞋子，工作時也可以更加舒適。

國泰醫院也趁此開放護師可以穿著本次護師節禮品的球鞋上班，魏芳君表示，這是第一階段，當然不可能光靠一雙球鞋就讓你工作穿一年甚至更久，未來第二階段將開放其他款球鞋，當然還是會以白色底為主。