「吃飽還想吃甜點」是大腦作怪　醫揭秘：胃會配合演出、容積變大

▲甜點胃是真的嗎？醫師分析3大機轉，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

明明吃很飽但是看到甜點還是想吃，甚至會說「甜點裝在另一個胃」。醫師指出，胃真的只有一個，而這種嘴饞，是大腦想給你更多快樂的訊號，胃還真的會配合演出，讓進食容積增加。至於怎麼吃甜點不傷身，醫師給3點建議，包含飯後「接著吃」比空腹好，避免血糖波動衝高，導致胰島素阻抗，使脂肪容易堆積。

大腦其實會「喜新厭舊」，初日診所減重專科醫師王律婷分析，大部分的正餐是鹹食，肉、菜、飯一路吃下來，大腦對鹹味的興奮感會慢慢下降，然後告訴你「好了，我吃飽了」，但甜味負責的感覺區域，這時候往往還沒被滿足，所以大腦會發出「我還可以再吃一點」的訊號，且甜味會刺激多巴胺，讓大腦很容易進入「享樂型飢餓」。

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另一方面，胃竟然真的會「配合演出」。王律婷指出，研究發現，當隨著鹹食的進食與吞嚥，大腦會透過神經訊號讓胃壁稍微放鬆（Gastric Relaxation），讓胃在進食時容積增加，所以不是真的有另一個胃，而是你的胃在進食的過程中，增加了更多空間。

實在很想吃甜點，應該怎麼吃比較不傷身？王律婷給3點建議，第一是飯後「接著吃」比空腹好。因為空腹吃甜食血糖衝太快，長時間下來會導致胰島素阻抗，使脂肪容易堆積。但飯後胃裡有蔬菜纖維、蛋白質和油脂打底，就像鋪了一層「緩衝軟墊」，糖分吸收變慢，血糖穩了，身體也比較不緊張。

王律婷也強調，飯後吃千萬不要間隔太久，如果血糖快降回基準點才補甜點，血糖會再次升高，一天下來會有更多血糖波動。這種震盪對血管很辛苦，也是讓大家飯後昏昏沉沉的元兇。

第二，建議用無糖飲品取代含糖飲料，王律婷建議吃甜點前先攝取無糖飲品如無糖茶或黑咖啡，增加飽足感、避免攝取更多糖分。最後是吃完動一動，包含洗碗、收桌子、散步 15 分鐘都很好，餐後盡快做輕到中度活動可降低餐後血糖與波動。王律婷強調，與其對抗本能，不如學會順著身體的規則走。