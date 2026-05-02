兒科陪病洗手率竟不到1成　醫揭3原因：8成大人錯認有做好

▲成人照顧住院的小孩常忽略手部衛生。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者邱俊吉／台北報導

台灣進入腸病毒好發季節，民眾的手部衛生格外重要。一項針對兒科病房的研究發現，在病房這種小孩已生病、大人更需要好好洗手的場域裡，陪病者的正確洗手率竟不到1成，但大人自認已落實的比例卻超過8成，落差極大，不僅增加感染風險，也凸顯國人的洗手觀念仍有待加強。

台北慈濟醫院小兒感染科主治醫師魏希賢說，手部衛生是感染控制最基本措施，腸病毒等多種病原都可透過手部傳播，若大人在接觸病童前、後未確實洗手，除可能將自身病菌傳給小孩，亦恐將病原帶給其他人，特別是台灣兒科健保病房常見3至4人1室，沒好好洗手更容易造成交叉感染。

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針對兒科陪病者的洗手相關研究，魏希賢指出，陪病者通常都是父母等主要照顧者，幾乎皆為成人，照理在孩子已住院的情形下，應該會更注意手部清潔，且進行問卷自評，會發現超過8成回答已做好相關措施，但實際觀察下，這些成人的正確洗手率其實僅5%至9%，認知與實際行為的落差非常大。

此外，若從整體看，一般醫院訪客的手部衛生遵從率約37%，大幅優於兒科陪病者的表現，更凸顯兒科病房的成人手部衛生有改善空間。

對此現象成因，魏希賢認為，許多人判斷「有沒有洗手」是感覺式的，例如應洗3次就只做1次，仍認為自己「有做到」 ，加上兒科病房的照護情境較為困難，例如小朋友在陌生環境中容易焦慮，甚至會哭鬧，家長常需頻繁安撫，導致忽略洗手時機，且洗手不比戴口罩，口罩戴上即可，手卻要反覆洗，難度的確較高。

▲兒科病房照護環境較特殊，大人對於手部衛生更要注意。（圖／記者楊鈞典攝）

針對孩子住院，魏希賢建議，陪病者應盡量維持1人，不宜多人進出，且陪病前須確認有無發燒或呼吸道症狀，必要時更換人選，並應持續落實口罩及手部衛生，同時避免孩童觸摸公共環境。

魏希賢也提醒，酒精乾洗手雖方便，但對腸病毒、諾羅病毒等效果有限，無法完全取代濕洗手，民眾須注意；此外，醫療端在兒童住院期間，仍應持續對陪病者宣導手部衛生，除口頭、紙本衛教，亦可利用環境標語或影音強化相關認知，縮小「自我感覺良好」和實際勤洗手的落差，兒童健康會更有保障。