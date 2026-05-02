2歲兒燒6天「嘴唇流血」媽當咬破！醫驚揭最棘手疾病：恐燒壞心臟

▲男童罹患川崎症，高燒多日且嘴唇乾裂流血。（圖／郭和昌醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

家中小孩燒不停，家長的心情每一天都是煎熬。高雄一名2歲弟弟連續高燒6天，起初出現皮膚疹、眼睛紅，讓醫護與家長高度懷疑是「川崎症」，但最關鍵的線索是孩子「嘴唇乾裂甚至流血」。媽媽原以為是孩子自己不小心咬破，醫師郭和昌示警，這正是絕對不能忽視的關鍵警訊，一旦診斷延遲，恐增加心臟血管受損的風險。

兒科最棘手第1名！年增千名新個案

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高雄長庚兒童過敏氣喘風濕科主治醫師、川崎症中心主任郭和昌在粉專分享這起個案，提醒家長「發燒合併嘴唇乾裂出血」務必評估川崎症的可能性。他接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，川崎症（又稱黏膜皮膚淋巴結症候群）是一種全身性血管發炎症候群，目前成因不明，但在台灣兒科醫學會的調查中，它高居「兒科10大棘手疾病」之首，更是家長與老師必須認識的「傷心」疾病。

郭和昌醫師進一步說明，台灣川崎症的發生率高居全球第3名，僅次於日、韓，每年有近1000名新個案，且4～6月是高峰期，好發於5歲以下兒童。他強調：「診斷的每一天延遲，都可能增加心臟血管受損的風險。」若未能及時在10天黃金治療期內給予免疫球蛋白（IVIG）治療，將造成影響一生、難以挽回的心臟傷害。

如何辨識川崎症？郭和昌醫師分享「5大診斷口訣」：

家長若發現孩子發燒超過4天（耳溫>38°C），且合併以下症狀中的2～3個，應盡速就醫：

1 個嘴唇：紅腫、乾裂甚至流血，或是出現草莓舌。

2 個眼睛：雙眼發紅，非化膿性且無疼痛，較常侵犯眼球結膜或眼白。



3 隻手指：觸摸頸部淋巴結出現腫大。

4 肢末端：手腳末端浮腫「就像穿上紅色襪子或手套」，或退燒後手指、腳趾末端脫皮。

5 多型性皮疹：任何皮膚疹都可能與川崎症有關。

為了方便家長記憶，郭和昌醫師也特別整理出「4個5」的症狀特色：「5歲以下、5天發燒、5大症狀、5月好發」。此外，卡介苗（BCG）接種處若出現紅腫或潰瘍，也是川崎症的重要特徵之一。

恐燒壞心臟！新冠後發燒「6大徵兆」快就醫

郭和昌醫師呼籲，川崎症目前尚無法預防，最好的防治方式就是家長的警覺性。若孩子出現異樣狀況，建議家長用手機拍照以提供就醫參考。此外，新冠肺炎確診後請注意半年內的發燒 (38°C以上)，若超過3天發燒合併腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚疹、眼睛紅或頭暈之任一症狀，務必回診檢查MIS-C（兒童多系統發炎症候群）的可能性。MIS-C與川崎症都可能造成心臟的傷害，不可不慎。