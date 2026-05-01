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入珠14顆「直接撐破」痛爆！醫連收2病患搖頭：他傷癒竟還要再放

入珠 。（示意圖／彰化醫院提供）

▲泌尿科醫師示警「非常不建議大家嘗試入珠！」（示意圖／彰化醫院提供）

記者李佳蓉／採訪報導

「醫師，救救我…下面痛到受不了，而且好像破皮了！」一名男子為了追求升級，在私密處硬生生植入14顆珠子，緊緊排列在生殖器上，沒想到不僅沒換來雄風，反而痛到直衝診間。泌尿科醫師蘇信豪指出，光是上週就連續收治2起入珠失敗的慘痛個案，看著患者「皮膚被撐破」在診療椅上痛苦的模樣，讓他忍不住搖頭直言：「太貪心了。」

收治個案的泌尿科醫師蘇信豪在粉專發文透露，這兩名患者當初都是出於好奇或是想追求更佳的伴侶體驗，決定嘗試入珠，數量皆約10多顆。沒想到，其中一人因手術環境或術後照顧不佳，傷口出現嚴重感染、癒合不良，患部更是紅、腫、熱、痛齊發；另一人則是因為太貪心，在私密處放了太多、太擠的珠子，導致局部血液循環不良，「皮膚直接被撐破」。

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面對這類難以啟齒的噩夢，蘇信豪醫師經評估後，最終透過局部麻醉手術，將個案體內受感染或多餘的珠子取出，並重新進行清創、縫合傷口。

蘇信豪醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時透露，當時替其中一名個案取出1顆遭感染的珠子後，同時也額外多取出1顆，以舒緩患部長期的壓迫感。經縫合後癒合狀況佳，但繫帶處仍有皮膚瀕臨破裂，有待觀察；至於另一人，則因狀況嚴重需將入珠全數摘除，沒想到個案竟表示：「等傷口好了，要全部重放！」這番執著也讓醫護人員聽了哭笑不得。

蘇信豪醫師感嘆，許多男性對入珠抱有美好幻想，但在台灣這類操作多屬於「灰色產業」，具有高度侵入性且涉及異物植入，若不在無菌的醫療環境下進行，風險極高。

「我非常不建議大家嘗試入珠！」蘇信豪醫師語氣堅定地表示，追求親密關係的幸福有很多種方式，但必須建立在健康與安全之上。他也提醒，若真的按捺不住好奇心，行動前務必做好最壞情況的心理準備，因為入珠後可能引發嚴重感染發炎、異物排斥反應，最糟的情況必須將珠子全數取出，甚至面臨大面積傷口清創與補皮手術。

蘇信豪醫師呼籲，入珠若失敗，換來的往往是痛不欲生與難以挽回的傷痕。如果對私密處有任何狀況或不滿意，尋求正規泌尿科醫師的諮詢，才是最安全的選擇。

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