卓榮泰為留護理人才「拜託考題別出太難」　護師團體怒批危害病安

▲慈月社福慈善基金會「2026第15屆南丁格爾獎頒獎典禮」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

護理團體5月5日將赴衛福部陳抗，訴求三班護病比入法，然而行政院長卓榮泰今（2）日卻於致詞時透露，他已經2次請考試院院長、考選部長來，拜託他們題目不要出太難，讓更多年輕人進入護理工作。此舉引發護理團體不滿，護師公會表示，不支持題目變簡單、考試放水，這對病人安全是很大的危害，應該是營造合理薪資與職場環境，才能留下護理人員。

為了解決醫院護理師血汗問題，賴清德總統曾承諾「三班護病比入法」，衛福部長石崇良日前透露將成立「醫事人力優化研議推動小組」討論，原則上朝向從「醫療機構設置標準」去做修訂，初步評估會於年底前預告。然而護理師團體不滿質疑時程延宕，疾呼要三班護病比520前實質入法。

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卓榮泰今日出席慈月社福慈善基金會「2026第15屆南丁格爾獎頒獎典禮」致詞表示，過去南丁格爾獎第1屆時，護理的執登人員只有12萬，今天已有19萬，但是社會普遍還是認為人力不足，因此要從各方面補充護理人員，讓醫院、診所、機構都能運作，照顧到更多人。

卓榮泰更透露，「已經2次請考試院院長、考選部長來，拜託他們題目不要出太難，考古題沒關係，不要考那種專門技術，讓更多年輕人進入護理工作。」

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴批評，現行護理師考試次數雖然增加1次，但是考題並沒有變簡單，護理界和考選部討論後，認為不希望考反射性、記憶的題目，所以是以考核心技能，讓考試與臨床可以接軌。

「我們不支持題目變簡單！」陳麗琴說，放水讓人考上執照，臨床是否足以勝任令人質疑，對病人安全也是很大的危害。陳麗琴強調，若要留住護理人員，應營造合理的薪資架構與職場環境，當護理師能被照顧好，才能照顧好別人。

針對三班護病比入法，石崇良受訪回應，多年前已經把全日護病比入法，當時就是在醫療機構設置標準之中，「它是醫療法的授權法規，所以也是法。」

石崇良指出，國際上將三班護病比硬性入法的國家不多，美國、澳洲僅部分地區實施，鄰近如日本、韓國都沒有；雖然入法對醫療品質與人員滿意度有正面效果，但若在人力不足時斷然實施，恐引發醫院關床、增加病人住院等候時間等副作用，因此必須謹慎評估。

對於入法比例是否沿用現行標準，石崇良表示，可作為討論基礎，然而醫療人力是浮動的，例如農曆年後的轉職潮，以及護理畢業生需至8、9月取得國考證照後才能投入職場的人力空窗，法規必須兼顧彈性，避免造成過大衝擊。