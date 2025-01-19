衛福部預算被砍！5大醫事團體發聲明：盼考量長遠影響

▲近期立法院對衛福部及所屬機關的業務費用進行刪減。（圖／記者謝婷婷攝）

記者趙于婷／台北報導

近期立法院對衛福部及所屬機關業務費用進行刪減，引發社會各界關注。對此，五大醫事團體共同發聲明呼籲，懇請所有立法委員在對預算凍結相關提案進行討論時，務必保留充分的商量與協調空間，若被刪1,000億元補助電費經由協調而恢復，希望114年的醫療院所電價凍漲政策仍可維持。

針對在野黨大砍中央政府總預算，台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等五大醫事團體今共同呼籲，衛福部及經濟部的業務費用並非單純的財務數字，是國家對全體國民健康與福祉的承諾，懇請立法院審慎考量刪減預算的長遠影響。

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台灣醫務管理醫學會理事長洪子仁指出，去年爭取醫院的電價凍漲政策，緩解醫療機構因電價上漲而承受的經濟壓力，但若經濟部遭刪減1,000億元預算，恐導致取消醫療機構電價凍漲政策，進一步引發醫療成本增加，帶動物價調漲，醫療機構可能需要調漲掛號費以應對虧損，增加全民就醫負擔，最終不利國民健康權益的維護。

本次遭刪減或凍結的預算中，其中健保署信義大樓及健保大樓的裝修預算凍結提案，主要以應改善健保藥價差及排除給付指示用藥為由進行凍結，台灣目前實行的藥價差制度，是國內外專家學者公認的最有效益的管理方式之一。

洪子仁表示，要有效解決藥價差問題，政府需妥善規劃補足醫療體系中專業技術費過低的部分，如開刀費、麻醉費等，若有1,000億元健保費額外收入，才能根本性徹底解決目前藥價差的問題，而非單純凍結預算；另外，若被刪1,000億元補助電費經由協調而恢復，希望114年的醫療院所電價凍漲政策仍可以維持，懇請所有立法委員綜合考量國人健康、醫療機構永續發展及社會整體福祉，審慎作出決策。