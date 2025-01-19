肝癌嬤「地瓜葉1吃法」指數狂降！醫驚喊：非常神奇

▲地瓜葉被稱為「長壽蔬菜」，有肝癌患者食用後指數控制穩定。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

「抗癌不要錯過地瓜葉！」腸胃肝膽科醫師錢政弘指出，一名阿嬤的胎兒蛋白AFP（肝癌標記）曾飆到4935，在他的建議下每天汆燙地瓜葉，並拌鹽、拌橄欖油食用，一年多來指數都維持在正常值，甚至一路降至5.3，非常神奇。撇除地瓜葉是否真具有抗癌效果，他大推其能增強免疫力、抗發炎的成分，在歐洲甚至被稱為「長壽蔬菜」應該多吃。

錢政弘醫師在粉專發文透露，最近常有患者詢問，「地瓜葉應該怎麼煮？」「要打成汁還是直接吃？」他曾分享一名抗癌阿嬤將地瓜葉打成果菜汁飲用；另一位阿嬤則是汆燙吃。幾日前，第二位阿嬤剛好回診看報告，此次胎兒蛋白依然正常，已連續4次抽血數值都維持在5.多（正常值小於10），「要知道一年多前，她的胎兒蛋白曾高到4935，在聽我的建議每天吃地瓜葉後，才一路下降到5.3，非常的神奇！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次阿嬤回診，錢政弘好奇問對方「都怎麼吃地瓜葉？」她回答，將地瓜葉以滾水燙熟後，拌鹽和橄欖油吃，並特別選用較貴的油品。此外，她每天都會吃蘋果，且是唯一攝取的水果。醫師心想真巧，因為另一名阿嬤也有吃蘋果，直呼這2樣蔬果搭配真的是抗癌食物。

▲地瓜葉對人體健康好處多，不過醫師提醒「不能取代正規治療」。（示意圖／記者趙于婷攝）

「撇開地瓜葉是不是真的有抗癌的效果！它都是一個很好的蔬菜。」錢政弘說明，地瓜葉富含維生素A、C、K，酚類、黃酮類及抗氧化成分，能夠增強免疫力、抗發炎，還適合在太空中透過水培方式種植，提供太空人豐富的營養補充，因此在美國被稱為「太空蔬菜」。

錢政弘也提到，因為地瓜葉富含鉀離子，有助於降血壓；熱量低、膳食纖維豐富，有利於血糖控制。此外，其含有豐富的鐵、鎂和鈣，具有強化骨骼的功能，在歐洲被稱為「長壽蔬菜」。綜觀上述種種好處，他認為，地瓜葉當然是應該多吃的好蔬菜。