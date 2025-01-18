越來越多人胃變爛！　「11種養胃食物」醫激推

▲生活型態的改變，使得越來越多現代人受腸胃不適所苦。（示意圖／記者謝婷婷攝）

文／李翊中醫師（竹北昌盛堂中醫診所）

為什麼現代人容易有胃部不適？

隨著現代生活型態的改變，越來越多的人受到胃部不適的困擾。根據《靈樞•小鍼解第三》記載「寒溫不適，飲食不節，而病生於腸胃，故命曰濁氣在中也。」可見，古人早已總結出腸胃疾病的兩大根源：「寒溫不適」和「飲食不節」。而現代人因為工作型態與生活步調的變化，進一步衍生出「工作、生活型態」和「精神壓力」這兩大影響因素，導致胃部症狀日益普遍。

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一、寒溫不適：天氣變化對胃部的影響

根據《黃帝內經》，古人容易罹患胃腸疾病的原因之一是「寒溫不適」。現代天氣變化幅度比古代更劇烈，尤其在全球氣候變遷影響下，溫度波動更為明顯。因此，現代人需要更加關注季節交替和極端氣候對胃部健康的影響。

1.過度吹風：《素問•至真要大論第七十四》記載「厥陰之勝，…憒憒欲吐，胃鬲如寒，大風數舉，…胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴，飱泄，…甚則嘔吐，鬲咽不通。」長時間處於風大的環境中，會引起體表血管收縮，影響腹腔血液循環，進而導致胃部蠕動減弱，出現噁心、胃脘痛、腸鳴、腹瀉等症狀。

2.過度炎熱：《素問•至真要大論第七十四》記載「少陽之勝，熱客於胃，…欲嘔，嘔酸，善飢，…」當人體處於高溫環境，代謝率升高，容易引發胃熱證，產生胃酸逆流、胃灼熱等不適症狀。

3.過度寒冷：《素問•至真要大論第七十四》記載「太陽之勝，凝凓且至，非時水冰，…寒厥入胃，…腹滿，食減，…」寒冷天氣會降低人體的代謝功能，減緩腸胃蠕動，導致消化不良、食慾下降等症狀。

二、飲食不節：現代飲食習慣的影響

雖然現代人的飲食衛生觀念有所進步，但飲食不節仍然是導致胃部不適的重要原因。尤其是在「暴飲暴食」和「過量飲食」的情況下，胃腸道問題更為常見。

1.暴飲暴食：現代人因工作忙碌，常無法定時用餐；又為了趕時間進食速度過快，無法細嚼慢嚥；平日工作忙碌，有一餐沒一餐，假日或逢年過節與家人、朋友聚餐時又大魚大肉、過量進食。這些現代飲食習慣容易導致空腹時胃酸分泌過多，產生胃黏膜的傷害。

2.過量飲食：現代的飲食結構，容易取得高熱量、精緻加工食品；加上飲食習慣中易在正餐後飲用含糖飲料；現代社會的生活壓力提升，更容易使人依靠食用美食來緩解壓力，加劇了食物的過量攝取。除了造成熱量過剩，增加肥胖風險，也容易破壞腸道菌叢平衡，進而引發胃腸道慢性發炎。

三、工作、生活型態：久坐與姿勢不良的影響

隨著現代工作型態變遷，久坐和缺乏運動已成為許多人的日常生活習慣。長時間固定坐姿會引起收縮肌群如髂肌、腰肌收縮緊繃，穩定肌群如下背部、腹部的核心肌群僵硬，主要影響到膈肌、骨盆底肌，進一步對「胃部」、「腹內壓力」等產生不良的影響。

1.壓迫胃部：長時間久坐且姿勢不正確，如駝背、捲腹、前傾等，會對胃部造成壓迫，尤其是在飯後久坐，更容易影響胃部蠕動，造成消化不良。

2.腹部壓力增加：久坐後，腹腔周圍肌肉因持續等長收縮而僵硬，上至膈肌；前至腹直肌、腹斜肌、腹橫肌；後至腹斜肌、腰方肌；下至骨盆底肌，限縮了腹腔的空間，進一步增加腹腔內壓，干擾胃液分泌和胃正常蠕動，引發消化不良、脹氣甚至胃痛等症狀。

四、精神壓力：現代人的隱形健康殺手

現代人因生活節奏快，壓力大，容易出現壓力型胃痛和消化不良。壓力對人除了上述產生「過量飲食」的間接影響外，主要針對「自律神經失調」和「壓力荷爾蒙分泌」對人產生更大的影響。

1.自律神經失調：精神壓力會導致自主神經系統（自律神經）失調，自律神經包含交感神經和副交感神經，負責調控消化系統的活動。壓力環境會激活交感神經，減慢胃部蠕動和消化液分泌，進而引發消化不良、胃脹氣、胃痛等症狀。

2.壓力荷爾蒙刺激：面對壓力時，人體會分泌較多的「壓力荷爾蒙」如皮質醇。皮質醇不僅影響情緒和體能表現，還會促進胃酸分泌。當胃酸過多時，容易刺激胃黏膜，引發胃酸逆流、胃灼熱，甚至增加胃潰瘍的風險。

▲壓力太大，也容易出現壓力型胃痛和消化不良。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

胃部不適對身體的影響？可能引發的症狀有哪些？

根據《黃帝內經》的記載，胃部不適引發的症狀可分為「感覺性症狀」、「功能性症狀」以及可能波及其他系統的「系統性症狀」，若沒及時就醫，嚴重時還可能導致胃部的實體病變。

一、感覺性症狀

1.胃脹滿：《靈樞•師傳第二十九》記載「胃中寒，則腹脹。」胃寒時，胃腸蠕動能力降低，無論進食前後，皆可能出現腹脹感，並與天氣變化有關。

2.腹痛：《靈樞•五邪第二十》記載「陽氣不足，陰氣有餘，則寒中腸鳴、腹痛。」陽氣不足導致虛寒性腹痛，疼痛感綿長而持續，通常不劇烈。此類疼痛在溫敷後會有所緩解，屬於寒性引起的疼痛。

3.腹部肌肉疼痛：《靈樞•五邪第二十》記載「邪在脾胃，則病肌肉痛。」邪在脾胃為腹部鬱滯感，常見為皮膚、肌肉有氣結，觸壓腹部時會有疼痛的感覺，或是輕碰無感，但往腹內深壓時產生痛感，進食後因食物入胃，腹腔內壓力上升，疼痛感也會加劇，通常與氣滯、血瘀有關。

二、功能性症狀

1.反覆打嗝、乾嘔、嘔吐：《靈樞•口問第二十八》記載「寒氣客於胃，厥逆從下上散，復出於胃，故為噫。」《靈樞•口問第二十八》記載「今有故寒氣與新穀氣，俱還入於胃，新故相亂，真邪相攻，氣並相逆，復出於胃，故為噦。」《素問•舉痛論第三十九》記載「寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔也。」胃寒體質者，胃蠕動功能較差，進食前後易引起反胃、打嗝、嘔吐等症狀。若受生食、冷飲或寒涼食物刺激導致胃寒加劇，易引起胃部疼痛，不適感加劇而打嗝不斷，嚴重時會將胃內食物嘔出。

2.容易飢餓：《靈樞•師傳第二十九》記載「胃中熱，則消穀，令人懸心，善飢，臍以上皮熱。」胃熱體質者，胃的消化速度較快，容易出現頻繁飢餓感，即使剛吃飽不久，也會覺得餓，並常伴有上腹部灼熱感。

3.胃食道逆流：《靈樞•四時氣第十九》記載「善嘔，嘔有苦，長太息，心中憺憺，恐人將捕之；邪在膽，逆在胃，膽液泄，則口苦，胃氣逆，則嘔苦，故曰嘔膽。」當膽經循行部位緊繃，包含肋間肌、腹脅肌和橫膈膜膽經區域，影響胃部活動空間，可能導致胃酸逆流，造成口苦、胃灼熱等不適感。

4.食慾減退，消化不良：《靈樞•四時氣第十九》記載「飲食不下，膈塞不通，邪在胃脘。」高壓環境或情緒波動可能導致胃腸功能失調，進而引發食慾不振、消化不良，並伴隨腹脹、噯氣、腹瀉等症狀。

三、系統性症狀

1.易流口水：《靈樞•五癃津液別第三十六》記載「中熱，則胃中消穀；消穀，則蟲上下作。腸胃充郭，故胃緩；胃緩，則氣逆，故唾出。」胃熱影響到上消化道的健康，刺激唾腺分泌增加，易出現口水分泌過多的現象。

2.疲倦困頓：《靈樞•口問第二十八》記載「胃不實，則諸脈虛；諸脈虛，則筋脈懈惰；筋脈懈惰，則行陰用力，氣不能復，故為嚲。」胃消化食物，腸吸收營養功能不良，會影響全身經絡氣血之源，導致乏力、疲憊的感覺。

3.失眠，打呼：《素問•逆調論第三十四》記載「不得臥而息有音者，…胃者，六府之海，其氣亦下行，陽明逆不得從其道，故不得臥也。下經曰：胃不和，則臥不安。」胃氣不和，不論是睡覺時因消化不良而腸鳴不止，或是躺臥時胃酸因賁門不閉而逆流，都會嚴重影響睡眠質量。

四、胃部實體病變

1.胃炎：《素問•病能論第四十六》記載「人病胃脘癰者，診當何如?...則熱聚於胃口而不行，故胃脘為癰也。」熱聚於胃口而不行，形容胃部處於發炎反應的狀態，胃部血管擴張，通透性增加，產生局部紅、腫、熱、痛等症狀。急性發作症狀較劇烈，容易產生胃絞痛、胃痙攣、噁心、嘔吐症狀；慢性胃炎症狀轉為易飽、消化不良、胃悶、胃脹感等。

2.胃出血：《靈樞•百病始生第六十六》記載「腸胃之絡傷，則血溢於腸外。腸外有寒，汁沫與血相搏，則併合凝聚不得散，而積成矣。」胃部出血可能由於潰瘍或外傷引起，出現黑便、嘔血等嚴重症狀。

3.胃部息肉或腫瘤：《靈樞•百病始生第六十六》記載「寒氣上入於腸胃，入於腸胃，則䐜脹，䐜脹，則腸外之汁沫迫，聚不得散，日以成積。」長期胃部不適，胃消化功能低下，可能進一步發展為胃部息肉或腫瘤，需及早檢查治療。

▲日常可靠飲食「養好胃」。（示意圖／pixabay）

日常生活中多食用哪些食物能有效養胃？

胃的主要功能包括儲存、消化和排空食物。為了有效分解和消化食物，胃壁的壁細胞會分泌鹽酸，不僅幫助分解食物，還能殺滅隨食物進入胃部的微生物。由於鹽酸是強酸性物質，胃黏膜的表面上皮細胞會分泌黏液，保護胃壁免受腐蝕。因此，日常養胃的飲食重點應該放在以下幾個方面：「滋潤胃黏膜」、「保護胃黏膜」、「修復胃黏膜」、「降低胃部發炎」、「減輕胃負擔」和「促進胃蠕動」。

一、養胃的飲食重點

1.滋潤胃黏膜

‧動物性油脂（如豬油、雞油、鵝油）：適量攝取動物油脂可保護胃黏膜，避免粗糙食物對胃壁的損傷。

‧植物油（如苦茶油、橄欖油、亞麻仁油、椰子油、芝麻油）：富含不飽和脂肪酸，有助於降低胃黏膜的損傷，特別適合不食用動物脂肪者。

2.保護胃黏膜

‧富含果膠與多醣體的食物（如蘋果、秋葵、木耳、菠菜）：這類食物具黏稠感，能增加胃黏膜的保護層，抵抗胃酸侵蝕。

3.修復胃黏膜

‧富含維生素A的食物（如紅蘿蔔、南瓜）：維生素A是胃黏膜表面上皮細胞生長與代謝所需的重要營養素，參與胃黏膜的表面上皮組織的生長代謝。

‧富含黏液蛋白的食物（如山藥、蓮藕）：黏液蛋白提供胃黏膜修復需要的成分，有助於修復受損的胃黏膜，加速其癒合。

4.降低胃部發炎

‧Omega-3 脂肪酸：這類脂肪酸具有抗發炎作用，有助於減少胃黏膜的炎症反應。

‧富含維生素U的食物（如高麗菜）：有研究指出，維生素U可抑制胃酸分泌，促進黏液蛋白的分泌，加速胃黏膜癒合，對胃潰瘍有緩解效果。

5.減輕胃負擔

‧可溶性膳食纖維（如木耳、菇類、海藻類）：可溶性纖維能幫助食物與胃液充分結合，形成結構柔軟的食糜，減少胃的負擔，並幫助食物順利排空。

6.促進胃蠕動

‧促進血液循環的食物（如薑）：薑具有溫熱性質，可促進胃部血液循環，幫助腸胃蠕動，有助於消化與減少食物在胃中的滯留時間，預防胃酸逆流與消化不良。

▲蘋果中的果膠能保護胃黏膜，但建議在餐後吃。（示意圖／免費圖庫pixabay）

二、推薦養胃食物

1.蘋果：富含果膠，有助於保護胃黏膜，但建議餐後食用，以避免空腹時引發胃酸過多分泌。

2.秋葵：含有豐富的果膠和黏液蛋白，對胃黏膜有保護和修復作用。

3.菠菜：富含果膠，能形成保護層，減少胃酸對胃壁的刺激。

4.紅蘿蔔：富含維生素A，有助於維持胃黏膜的健康與修復。

5.南瓜：富含果膠，維生素A，減少胃酸刺激，幫助胃黏膜修復。

6.蓮藕、蓮子：這類食物富含果膠、黏液蛋白與可溶性纖維，有助於修復受損的胃黏膜。

7.山藥：含有豐富的黏液蛋白，能保護和修復胃黏膜。

8.木耳：富含果膠、可溶性膳食纖維和多醣體，有助於潤滑消化道，減少胃酸刺激。

9.菇類、海藻類：富含可溶性膳食纖維與多醣體，有助於促進消化，減少胃負擔。

10.高麗菜：富含維生素U，有助於減少胃部炎症，促進胃潰瘍癒合。

11.薑：具有溫熱性質，可促進血液循環，幫助消化，減少胃酸逆流。