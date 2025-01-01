漫畫家魚夫病逝　肝癌「5大警訊」小心！出現1個已末期

▲漫畫家「魚夫」因肝癌病逝。（圖／翻攝臉書／魚夫）

記者李佳蓉／綜合報導

知名政論漫畫家「魚夫」驚傳癌逝，享壽64歲。據了解，魚夫被診斷出罹患肝癌末期，一度住進加護病房，經治療後病況好轉，怎料後來病情急轉直下，12月30日上午突然病逝。近幾年，香港影星吳孟達、前中華職棒兄弟象總教練王光輝、藝人蔡頭都因肝癌奪命。由於其早期多沒有症狀，有沉默殺手的稱號，當民眾發現有5大警訊務必趕緊就醫。

對台灣人而言，肝病的困擾始終存在， 過去更曾被冠上「肝病之島」。而被稱為「沉默的殺手」肝癌，肝病防治學術基金會整理《肝癌對策病友手冊》分析出5大症狀，肝癌早期通常無跡象，很多患者被告知罹肝癌時都難以置信。然而因為病情進展、腫瘤大小、位置差異，還是有一些症狀可以發現端倪，提醒民眾多加留心。

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▲肝癌早期通常無跡象，很多患者被告知罹肝癌時都難以置信。（示意圖／記者趙于婷攝）

肝癌可能出現的症狀：

1. 上腹部脹痛

由於肝臟本身沒有痛覺神經，所以肝癌在早期通常不會痛；但如果肝癌很大了，或是雖不大但剛好長在肝臟表面，就可能會刺激肝臟表面包膜上的痛覺神經，而引起腹痛、腹脹。

2.疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕

腫瘤長得很大時，可能會出現疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕等症狀，此時的肝癌多半屬於較晚期。

3.黃疸

肝癌如果長在膽管附近，侵入總肝管或總膽管內，膽汁不易流通，就可能出現黃疸。另外，如果肝腫瘤很大，大部分的肝臟組織被肝癌組織所取代時，也會出現黃疸。

4.下肢水腫、腹水、吐血

肝癌如果長在肝門靜脈附近，很容易跑進肝門靜脈血管內，使肝門靜脈壓力上升引發腹水，或引起食道靜脈瘤破裂出血。當食道靜脈瘤破裂出血時，輕者可能解黑便或血便，重者則可能大量吐血。此外，肝癌晚期，會出現肝機能衰退、肝臟合成的白蛋白不足，也會引起腹水及下肢水腫。

5.急性腹痛

肝癌如果破裂出血，會引起突發性腹部劇烈疼痛，甚至休克昏厥。此外，如果肝癌轉移至身體其他部分，則會引起不同的症狀。例如，轉移至股骨引起疼痛，轉移至腦部引發頭痛、噁心，甚至意識昏迷症狀，轉移至肺部引起咳嗽、咳血等。這些轉移的現象多半出現在晚期的肝癌。

門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩指出，慢性B、C型肝炎患者是肝癌的好發族群，酒精、黃麴毒素，部分化學物質，也是誘發肝癌發生的危險因子。肝臟是沉默的器官，沒有痛覺神經，等到身體功能開始異常而準備就醫時，可能已經進入肝病三部曲：「肝炎、肝硬化、肝癌」。

另外，義大癌治療醫院內科部副部長暨胃腸肝膽科主任曾政豪也提醒，若本身患有慢性B型肝炎、C型肝炎、肝硬化等患者，務必就醫治療、定期抽血檢驗腫瘤指數、肝指數，並且接受超音波篩檢，避免演變為肝癌。此外，也有研究認為，家族史與肝癌有關，因此他強調若有肝癌家族史者，也要接受篩檢。