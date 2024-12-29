猛打嗝「3食物」少吃！醫示警：打不停恐和6癌症有關

▲打嗝為正常的生理現象，一旦打不停就得提高警覺了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

打嗝的經驗人人有，大部分都能自行緩解，不過若出現打嗝打不停，連吃飯、睡眠都受到影響，且在藥物治療效果有限時，醫師趙有誠分享，或許可先避開食用甜食、酸食與高脂肪類食物，或許會有幫助。醫師葉秉威則示警，若發生超過1個月的「頑固性打嗝」強烈建議要就醫檢查，恐與6種癌症有關。

胃腸肝膽科主治醫師趙有誠在《名醫觀點》頻道中指出，在醫學上將打嗝細分為2種，其一稱作「噯氣（belching）」指有氣體從嘴巴排出；另一種則為「呃逆（hiccup）」，有聲音但沒有氣，會發出hic、hic、hic短促的聲音。

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趙有誠接著說，不少患者出現打嗝打不停，甚至無法吃飯、睡覺，已嚴重影響生活品質，因而到門診求診。他表示，在此情況下會進一步檢查，以確認腹腔內是否有其他病灶，通常噯氣與呃逆都跟橫膈膜不正常的運動有關，不過在目前的醫學書籍上也無法說明詳細發生原因。

針對打嗝的治療，藥物的投入效果不一。趙有誠表示，在臨床上發現，呃逆給予藥物即可順利止住，而噯氣則與情緒、睡眠、壓力有關，「會比呃逆還要再頑固一點」。他建議，噯氣患者可透過少吃甜食、酸食與高脂肪類食物，在該期間也可試試食用素食，或許會有幫助。

▲莫名打嗝打不停，可能是癌症腫瘤壓迫神經。（示意圖／記者李毓康攝）

肝膽腸胃科醫師葉秉威曾在個人粉專衛教，絕大多數的打嗝，和胃部發炎、潰瘍、胃食道逆流等胃部病變，或和喝碳酸飲料、喝酒或某些藥物，如類固醇使用有關，這也是最常見造成打嗝的原因，大部分會自行改善。但他也提醒，打嗝超過48小時，稱為持續性打嗝，超過1個月，叫做頑固性打嗝，一旦持續打嗝狀況未好轉，強烈建議一定要就醫。

葉秉威進一步列出莫名打嗝要檢查的系統，可分為5大類：

1.胃部，是最常見的原因，多為胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流。可用胃鏡檢測。

2.腫瘤，為大家最害怕的原因，但只要跟膈神經、迷走神經路徑有關的腫瘤，都可能造成該症狀，例如胃癌、胰臟癌、肝癌、肋膜癌、喉癌、食道癌等。這要視症狀，安排適當影像檢查判斷。

3.中樞神經，像是中風、腦炎等。需會診神經內科。

4.代謝異常，如低血鈉、低血鉀、低血鈣、尿毒及糖尿病神經病變等。可抽血檢測。

5.食物、藥物，例如氣泡飲料、酒精、特定藥物，像是鎮定劑及類固醇。