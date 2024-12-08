人工生殖法脫鉤代孕　陳時中：有共識的可先做

▲陳時中（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

衛福部國健署日前宣布人工生殖法與代理孕母脫鉤處理。行政院政務委員陳時中今天說，侵害女權與「天生我才必有用」2立場須深入討論，政府並應研究保障權益、避免商業化。

衛生福利部著手修正人工生殖法，增訂代理孕母制度引發議論，立法院聯席會議5日排審朝野立委所提人工生殖法部分條文修正草案，國健署2日宣布代理孕母脫鉤處理，遭外界質疑政策急轉彎。

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陳時中今天出席「2024北醫校友新創論壇」媒體座談會並接受媒體聯訪，被問及人工生殖法修法方向時表示，人工生殖法中，關於單身婦女及女同適用部分，社會共識很多，代孕則有人認為女性子宮不應該變成工具，也有人認為「天生我才必有用」、既然有子宮為什麼不讓人家用。

陳時中坦言，自己不是婦女，對婦女權益的認識也沒有非常深刻，若有適當討論、適當立法當然是好事情，但若有一部分的需求相對迫切，另一部分則相對沒有共識，也許可以一部分先往前做，另一部分則應該有更多的討論。

對於認為不應該被利用、利用可能造成侵害婦女權益的情況，陳時中說，自己認為，比起一直禁止，應該要多花時間討論如何避免問題，但過去只要講起相關議題，就會直接相罵吵架，無法深入討論，因此更應該花時間，心平氣和好好談，看能否滿足更多人的需要。

陳時中也指出，政府應該許諾，積極舉辦公聽會、進行學術研究，探討怎麼避免另外一方面講的議題，且除了侵害婦權、商業化等形而上問題外，也要把可能情況一條一條列出來，「若能將副作用減到最低甚至沒有，也不是壞事」。 知名作家瓊瑤生前關心「善終權」，媒體問及安樂死議題。陳時中說，病人自主法應用方向已經很多，但上路至今時間尚短，因此希望持續透過減輕經濟負擔、降低費用等方式積極推廣，落實應用。同時也要透過教育，讓大眾對死的認識更深刻，才有資格討論「安樂死」。

面對超高齡化挑戰，陳時中說，如何降低失能率，必須從年輕開始做健康促進、改變生活習慣，針對年輕失能的部分，例如中風、車禍復原等，也要思考長照的可能性；獨居老人的發掘與照顧，也需要處理。另一方面也應思考，國家如何花更多力氣來養0到6歲的孩子，提升生育率。