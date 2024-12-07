想懷孕！她「一愛愛月經就來」嚇到不敢做　最美博士吐原因

▲有網友透露，女友愛愛完「月經隔天就來」，讓想懷孕的她嚇到不敢做。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

一名男網友向最美博士許藍方求助，指女伴想懷孕，但最近幾次愛愛完「隔天月經就來」，嚇得對方擔心自己是不是生病了？甚至因此減少做愛次數。對此，許藍方強調，做愛並不會導致生理期報到，但男性精液中有促進子宮收縮的前列腺素，可能讓月經提早一點報到，可能是精液誘發出血，或排卵期出血都有可能，但絕不是生病。

最美性學博士許藍方在YouTube頻道分享網友的煩惱，一名男子苦訴女伴愛愛後月經就來了，有次更誇張，射精後聞到血味，隔天驚見月經又來了，因另一半生理期週期規律，甚至懷疑自己生病了，在此之後拒絕做愛，讓他相當困擾，因此私訊求問「做愛會誘發月經來嗎？」

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對此，許藍方強調「做愛並不會讓月經來！」經期具有其一定的週期，假設月經才剛走數日，不可能因為當下愛愛馬上又報到。不過，她表示，因男生精液裡含有前列腺素，會促進女生子宮收縮，可能讓原本就要來的經期「提早一點點」，但不可能提前好幾天。

許藍方說，「（儘管）女生生理期蠻準的，也不可能準到連時辰都一模一樣。」一般週期落在27～31天都是正常的，必須觀察3個月至半年，才能確定自己的生理期是否規律。

▲婦產科醫師認為，發生性行為時，會促進女生分泌催產素，進而使子宮內膜剝落排出月經。（示意圖／免費圖庫Pexels）

此外，許藍方也表示，月經來不來仍取決於荷爾蒙與子宮內膜厚度等因素，絕不會因為做愛導致月經一直來，但女生在排卵期時的確比較想做愛，也比較有意願做愛。

許藍方說，有些人性愛後有血為排卵期出血，或因為精液促使子宮收縮的緣故而誘發出血。總之，她強調，精液與做愛、月經之間多多少少有相互影響的關係，但並非絕對，也不是生病了。

曾有網友分享「大姨媽」遲到，靠做愛「通一通」就來了，求問「靠親熱加速月經來潮真的有效？」振興醫院婦產部醫師李偉浩接受《ETtoday健康雲》採訪時推測，「應該是因為性行為後子宮收縮讓（子宮）內膜崩落，不是『通一通』的關係。」他進一步解釋，主要因發生親密行為時，會促進女性分泌「催產素」，該荷爾蒙會刺激子宮收縮，進而使內膜剝落、排出，即是月經，「不一定要有性行為才會」。

李偉浩也提醒，一旦生理期超過預期一週沒來報到，或是提早超過一週，都被認為是異常現象，當持續發生超過3個月即建議就醫檢查。比較常出現「經期延遲」的情形，包括早期懷孕、荷爾蒙失調、多囊性卵巢症候群等，另也曾遇過子宮內膜增生及癌前病變的個案。

▲補充4種營養素有助放鬆心情、穩定荷爾蒙。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生理期該吃什麼才能讓經血流得順、又能放鬆心情呢？營養師高敏敏激推調理經期的4種營養素，包括維生素C，具有抗壓、幫助月經穩定的效果，可從芭樂、奇異果、柑橘類與櫻桃中攝取。維生素E則有抗氧化、穩定荷爾蒙的作用，推薦食物有堅果類、芝麻與菠菜。

此外，還有Omega-3油脂與礦物質鈣/鎂。高敏敏解釋，前者可改善身體發炎，食物中的鮭魚、花椰菜、豆類、乳製品與核桃都含有此營養素。至於後者則可放鬆心情、舒緩壓力，可食用乳製品、豆腐、毛豆與堅果。她也提醒，當月經晚來、沒來或不規律，不妨攝取上述食物，或尋求醫師診斷與協助。