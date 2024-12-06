每4人就有1人便秘！　譚敦慈曝「預防大腸癌菜單」：每天必吃2大碗

▲譚敦慈建議，若想保持腸道健康，應該每天吃足2大碗青菜。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

47歲女星林利霏日前透過社群平台透露自己罹患大腸癌第一期，需要開刀處理，也向宇宙許願希望開刀順利，同時呼籲大家應每年做健康檢查。此前，無毒教母譚敦慈曾表示，想要腸道健康，就一定要預防便秘，建議每天都要吃2大碗青菜，包括煮熟的深綠色蔬菜、白色的蔬菜，以確保攝取足夠的纖維質。

譚敦慈在節目《挖健康》指出，據統計數據顯示，全台有520多萬人有便秘問題，相當於平均每4人就有1人中標；若想要維持腸道健康，關鍵在於別讓它有堵塞的機會，因此務必要「預防便秘」，而攝取纖維、補充水分、規律運動，更是缺一不可。

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譚敦慈說，腸道容易吸收有毒的膽酸、膽鹼，所以一定要讓腸胃道通暢，這不僅能降低生病的機率，也對改善情緒有著正面影響。她強調，台灣人普遍纖維質攝取不足，可以遵循國健署的餐盤建議，每天必吃1碗煮熟的深綠色蔬菜，再加上1碗白色蔬菜。

譚敦慈也解釋，之所以要求是煮熟的深綠色蔬菜，係因生菜煮熟以後，份量就會變少，纖維質可能就不夠了，因此她建議，深綠色蔬菜的部分，可以選擇空心菜、地瓜葉、菠菜；白色蔬菜則推薦白蘿蔔、白花菜、菇類、竹筍等等，尤其竹筍還擁有高纖維、低熱量，更是她的首選食材。

從國健署官網的「國人膳食營養素參考攝取量」來看，成人每日膳食纖維量中，男性最低應吃到25公克，女性則應吃足20公克。

國健署說明，大腸癌有許多的危險因子，多半和生活作息有關，包含肥胖、高脂肪食物、紅肉、低纖維飲食、抽菸及飲酒等，而多運動、多蔬果（每日建議食用3份蔬菜與2份水果）、少紅肉便是預防大腸癌的健康秘訣。

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