她吃蔓越莓乾「保健泌尿道」竟發胖　醫曝2成分害血糖飆升

▲食用蔓越莓果乾保健必須適量。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪巧藍／台北報導

一名45歲女性上班族，過去五年來體重持續增加，BMI達32成中度肥胖；年底健康檢查更顯示，她的空腹血糖高達115 mg/dL（正常值60到100 mg/dL），一度以為是更年期代謝問題而就醫，醫師詢問發現，她為了泌尿道保健習慣吃蔓越莓果乾，然而市售果乾為了口感與保鮮，常會添加糖分與油脂，雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，如果過量攝取，恐怕會先發胖。



初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍表示，這名患者每天飯後都抓一把蔓越莓乾，甚至外出跑業務時也會隨身攜帶，認為這是「健康又方便」的零食。然而，她不僅空腹血糖偏高，飯後血糖也飆升至185 mg/dL（正常值60到139 mg/dL），屬於糖尿病前期，長期食用過量果乾可能是重要的因素之一。

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▲內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高。（圖／初日診所提供）

陳威龍指出，天然蔓越莓富含前花青素（PACs）、多酚及維生素。根據2017年美國國家衛生研究院的一篇研究顯示，每日攝取36毫克以上的前花青素可有效預防泌尿道感染。但是天然蔓越莓酸澀難以入口，市售蔓越莓乾為提升口感與保鮮效果，通常添加大量糖分與葵花油。「加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高。」過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。

陳威龍強調，無論是新鮮水果還是脫水果乾，都有其營養價值，重點應該在於「適量」。雖然果乾的膳食纖維與礦物質含量遠高於同等重量的水果，但因熱量提高，且市售果乾常含高糖、高鈉與防腐劑，需格外留意食品成份標示。

而即便是低GI的新鮮水果，若攝取過量或進食順序不當，也可能成為「糖分炸彈」，對於有體重控制需求或血糖波動較大的族群更要小心。