瓊瑤過世引「安樂死」討論　邱泰源坦言爭議多

▲知名作家瓊瑤昨日下午被發現在家過世，享壽86歲。（圖／翻攝瓊瑤粉專）

記者趙于婷／台北報導

知名作家瓊瑤昨日下午被發現在家過世，享壽86歲，而她生前曾經支持立法「安樂死」，最後發言中也提到期盼未來人類已經找到很人道的方式，來幫助「老人」們，快樂的「歸去」，此番言論引起網友討論。對此，衛福部部長邱泰源表示，安樂死不是自然死，是先結束生命，基本上這個爭議比較多。

瓊瑤離世後，由秘書代為貼出文章，內容提到：「死亡是每個人必經之路，也是最後一件大事。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事作主。」

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瓊瑤貼文指出，「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的『磨練』，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助『老人』們，快樂的『歸去』！」

針對台灣推行安樂死的可行性，邱泰源表示，要談安樂死之前，要先談有沒有針對重症或末期患者提供好的照顧，現在做安寧緩和醫療，身體不適可以解除90%以上，大部分的患者可以因此生活的比較正常。他強調，世界各國在談安樂死，一定會先檢討安寧緩和醫療是否有做得很好，安樂死不是不存在，但會視為個案的事件討論。

邱泰源進一步提到，「對於提出安樂死的專家，我們都很願意溝通」，但希望可以先了解安寧緩和醫療可以幫忙做什麼事情，台灣的安寧緩和醫療水準是亞洲第一、世界第三，所以應該好好善用，好好照顧末期患者，讓他們沒有疼痛，心靈有對生命意義的肯定，在自然死亡的過程是有品質的。

他坦言，安樂死不是自然死，是先結束生命，基本上這個爭議比較多，但安寧緩和醫療是追求生死兩相安，國人應該善用。

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