ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

好市多薑黃粉農藥違規　中國蟹再爆「戴奧辛」養殖場暫停輸入

中華絨螯蟹戴奧辛超標。（圖／食藥署提供）

▲中華絨螯蟹戴奧辛超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布本周最新邊境查驗結果，有1批從中國大陸進口的大閘蟹（中華絨螯蟹）檢出戴奧辛，總計14,652公斤全數退運或銷毀，另也暫停該養殖場輸入大閘蟹。還有一款知名美式賣場「好市多」的「印度薑黃粉」檢出農藥殘留違規。

食藥署自民國96年開始針對中國大陸進口的大閘蟹採逐批查驗，本次查獲一批檢出戴奧辛9.2 pg WHO-TEQ/g wet weight、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.6 pg WHO-TEQ/g wet weight，進口商為桃園市的「定碁有限公司」，製造出口商為「湖北省監利福民水產品有限責任公司」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另「印度薑黃粉」則是好市多販售的產品，品牌名為KIRKLAND SIGNATURE，製造廠出口商OLDE THOMPSON，該產品檢出殘留農藥二氯松0.06ppm，總計367.2公斤全數退運或銷毀。

好市多印度薑黃粉農藥違規。（圖／食藥署提供）

▲好市多印度薑黃粉農藥違規。

食藥署副署長林金富表示，依據「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」，戴奧辛限值為3.5 pg WHO-TEQ/g wet weight、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和限值為6.5 pg WHO-TEQ/g wet weight，因此本案不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第3款規定。

林金富表示，針對大閘蟹逐批檢驗已經很多年了，因為輸入大閘蟹幾乎都是從中國，「戴奧辛污染跟他們的養殖環境很有關係，環境不好就有戴奧辛的問題，這是世紀之毒，不會消失，會一直存在，所以如果一直有污染問題，養殖環境也不好。」

食藥署表示，中國大陸大閘蟹已經很多年沒有檢出戴奧辛了，印象中最後一次是112年，只要發現有問題，就會停止該養殖場輸入，除非對方接受台灣食藥署過去做系統性查核，通過後才會再開放輸入。

他胃不舒服！醫一照見「5cm蟲體狂扭」秒傻了：少吃生魚片

關鍵字： 邊境查驗 印度薑黃粉 大閘蟹

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

流感增11死！30多歲男肺異常搶救7周仍不治　疫情12月中進入流行

本周迎「大雪」節氣！常見4大身體不適　中醫師推簡易5種養生法

政策急轉彎「不開放代理孕母」　邱泰源：一直都有脫鉤版本

檳榔專法草案拚年底前預告　將訂「禁食場所」保護未成年、孕婦

越南「黑胡椒」再驗出致癌蘇丹紅！已流入6縣市、9業者

老公太衰！台中女罵天天夫「越吼越大聲」　竟是患耳硬症惹禍

腸病毒連兩周2.6萬人就醫！本月中竄高峰「就診上看3萬人」

快訊／北市爆麻疹群聚！20多歲男確診成第2案　接觸者匡列328人

好市多薑黃粉農藥違規　中國蟹再爆「戴奧辛」養殖場暫停輸入

苗栗男3年來臀部流膿不止好困擾　竟是腰椎手術造成的細菌感染

讀者迴響

回到最上面