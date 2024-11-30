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家中燒香拜拜注意！研究驚曝「兒童認知發展」下降1成

▲燒香,拜拜。（圖／ETtoday資料照）

▲家中燒香拜拜恐怕會影響小朋友認知發展。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

信仰與傳統習俗影響，部分家庭仍然會在家中燒香拜拜，然而空氣污染會影響兒童認知發展，北醫大公衛學院研究顯示，家中有點香拜拜行為的家庭，兒童認知發展的表現會降低一成；此外，添購新傢俱因為甲醛等有機溶劑未完全揮發，也會有所影響。

北醫大公衛學院院長陳怡樺和副院長趙馨率領的研究團隊調查2017年至2020年共142戶家庭，測量室內外環境品質對2至5歲學齡前兒童認知發展的影響，結果發現，添購新傢俱、固定燒香拜拜的家庭，其兒童認知發展顯著降低，對女童的影響尤其明顯。

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趙馨指出，研究團隊採用直讀式儀器及空氣採樣技術，針對空氣污染物，如總揮發性有機化合物(TVOC，Total Volatile Organic Compounds)和空氣及灰塵中過敏原濃度進行分析，結果顯示，客廳TVOC濃度每增加一個四分位距（IQR，138 ppb），兒童認知發展表現顯著降低5個百分位數，且女童的認知發展更容易受TVOC影響，每增加一個四分位距則會降低8個百分位數。

此外，研究也觀察到，在家中有點香拜拜行為的家庭，兒童認知發展的表現會降低約10個百分位數；而最近六個月內有添購新傢俱，兒童的認知發展會降低11個百分位數，主要是因為新傢俱中的甲醛等有機溶劑未完全揮發導致。

研究結果凸顯TVOC濃度對兒童認知發展具不良之影響，研究團隊建議，家長在孩子發育時期應更謹慎使用會釋放TVOCs的產品，尤其避開兒童會停留的區域，以確保兒童的健康發展。

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