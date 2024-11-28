低溫急凍「1疾病」危機暴增！　靠3動作秒辨識

▲小心低溫急凍，中風發生率急劇攀升。（示意圖／ETtoday資料照）

文／華人健康網

冷氣團報到，氣溫驟降，小心冷風易導致血管收縮，進而引發血壓升高，增加血管相關疾病的風險。亞東醫院神經醫學部徐仁佑醫師指出，研究顯示，低溫與腦出血型中風具有高度相關性。此外，當氣溫低於攝氏20度時，心房顫動引發血栓所造成的栓塞性中風風險亦顯著升高；尤其寒流來襲時，氣溫低於攝氏10度，中風發生率更是急劇攀升。因此，徐仁佑醫師提醒民眾，在寒冷天氣中要特別注意保暖及健康管理，降低相關疾病風險。

室外頭頸保暖是關鍵，室內也應留意溫差變化

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徐仁佑醫師強調，外出時應注意全身保暖，不僅是毛衣、外套、手套和毛襪，頭部與頸部的防護同樣重要，帽子與圍巾不可缺少。另外，許多人往往會忽視室內保暖的重要性，例如從被窩起床、洗澡前後或進出浴室時，若未因應劇烈溫差採取保暖措施，同樣可能會增加心血管的負擔。他建議，寒流期間可使用暖氣或浴室防水暖氣機，以減少溫差帶來的潛在危害，維持身體健康。

▲日常應監測血壓、腰圍及體重，及早發現代謝症候群等高風險徵兆。（示意圖／台北慈濟醫院提供）

從根本守護血管健康，預防三高應由日常開始

徐仁佑醫師表示，保暖雖然重要，但從根本上保護血管健康更為重要。高血壓、高血脂、高血糖是造成心血管疾病的主要原因，而不良生活習慣如缺乏運動、高油飲食及經常飲用含糖飲料等，都是可能導致三高的關鍵因素。他也提醒民眾，應透過定期健康檢查與日常監測血壓、腰圍及體重，及早發現代謝症候群等高風險徵兆，從而降低慢性疾病的發展風險。

若男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，或BMI值大於27，即屬於「代謝症候群」高危險群，同時也是三高的高風險族群。徐仁佑醫師提醒，若有以上狀況，應及早就醫，透過專業評估與治療，預防代謝症候群惡化為慢性疾病。

中風徵兆不可輕忽，教您把握黃金救援時機

為快速辨識中風，徐仁佑醫師提出「微笑、舉手、說你好」的簡單口訣。若民眾出現臉部不對稱、手臂無力下垂或說話不清晰的情況，應立即就醫。同時，若有半邊肢體麻木、突然暈眩或步態不穩等症狀，也須高度警覺。尤其是經常使用手機或平板的族群，若發現螢幕文字出現疊影、手指無法準確按鍵盤等異常狀況，更應避免掉以輕心，切勿抱有「只是太累，睡一覺就好」的僥倖心理，以免延誤治療。

中風的搶救黃金時間極為有限，延誤處理將加重腦細胞受損程度。徐仁佑醫師呼籲，無論是患者本身還是身邊的親友，若察覺疑似中風症狀，務必要立即送醫，爭取最佳治療時機，降低長期傷害的風險。

本文經授權轉自：華人健康網《冷氣團報到！天冷恐引發中風危機！掌握中風徵兆口訣，把握黃金救援時機》

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