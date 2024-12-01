一直肚子痛！她癌細胞「全在腹壁上」　醫嘆：70%已第4期

▲女子感覺肚子隱隱作痛，最終檢查結果無關腸胃，竟確診卵巢癌。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名50多歲女子因出現輕微腹瀉、肚子痛而求診，經醫師診斷為腸胃炎，奇怪的是服藥一週後她仍感覺肚子痛，但抽血、超音波檢查都正常。這讓醫師心中警鈴大響，因為患者肚子有個「詭異壓痛點」，再經過進一步掃電腦斷層，竟發現腹壁上「全部都是腫瘤細胞」，原本以為是腸胃炎，最後居然是卵巢癌。

肝膽腸胃科醫師葉秉威在《醫師好辣》節目中分享，原以為女子吃藥後可改善腸胃炎症狀，怎料一週後腹瀉沒了，卻仍感到「肚子還是有點痛」，讓他提高警覺，因症狀似乎與腸胃炎沒那麼相像。再安排抽血及超音波檢查，女子卻因自覺症狀已經好了8成，而未如期回診，又拖了2週才回醫院看報告。

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葉秉威表示，女子抽血結果完全正常，唯獨腹部有個「詭異壓痛點」，建議她應該更深入檢查，卻屢遭對方拒絕，最後在醫師苦口婆心勸說下掃了電腦斷層，結果有了驚人發現，「她的問題不是腸胃，是卵巢癌合併腹膜轉移」。

▲醫師坦言，靠超音波診斷腹壁病灶一直都不是很精準。（示意圖／南投醫院提供）

葉秉威坦言，女子腹壁裡的腫瘤細胞不是很大，加上一直以來透過超音波診斷腹壁病灶都不是很精準，這也是當初掃超音波未顯示異常的原因。他解釋，患者經掃電腦斷層，發現「全部都是腫瘤細胞在腹壁上」，肚子會痛是腫瘤細胞造成的轉移痛，真沒想到原本以為是腸胃炎的患者，最後居然被診斷為卵巢癌。

婦產科醫師鄭丞傑補充，卵巢癌存活率很低，都是因為太晚發現，「現在幾乎70%以上是第3期、第4期了」，就是因為其初期症狀與消化道症狀幾乎一樣，會出現下腹脹、輕微疼痛及消化不良等不適。不過，他也表示，只要願意就醫檢查，大多可即早發現、不會拖到這麼晚，存活率就能有所提升。

▲婦女沉默殺手－卵巢癌，很多患者發現時已晚期。（示意圖／視覺中國）

卵巢癌素有「婦女沉默殺手」之稱，其死亡率高。馬偕醫院婦科癌症學科主任張志隆曾在YouTube頻道《健康2.0－名醫觀點》指出，罹患卵巢癌患者通常需手術加上術後化療，只有少數標靶藥物當今被證實對卵巢癌有效，患者雖然在初次治療就能獲得一定程度控制，但有70～80%會復發，且復發間隔越來越短，最後甚至產生抗藥性。

究竟哪些人容易罹患卵巢癌？張志隆指出，真正形成的原因還不明，不過有5種人須特別留意：

1.卵巢癌家族史

卵巢癌、乳癌與家族史有一定關聯性，例如媽媽、姊妹或其他直系親屬若罹患卵巢癌，自身須多加留意。

2.先天性基因突變

若經過檢查發現基因有突變，例如最常見的BRCA1、BRCA2，此兩種基因被認為在女性有生之年具有一定比例會產生卵巢癌。

3.子宮內膜異位症

研究發現有部分子宮內膜異位症與特定卵巢癌有相關性。

4.不曾生育

也有說法指出卵巢癌與長期、持續性排卵有關，例如從來沒有生育過的女性，因為卵巢沒有休息、持續排卵而提升罹癌機率。

5.初經早或停經晚

也因為月經週期持續排卵，而成為卵巢癌好發族群之一。

張志隆直言，卵巢癌「沒有真正很好的預防方式」，不過上述的高危險族群，到了一定年紀如40歲後，可定期就醫接受超音波檢查加上腫瘤指數篩檢，為目前被認為揪出卵巢癌較為可行的方法。