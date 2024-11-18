ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

農藥殘留容許量標準修正　「大克蟎、陶斯松」即起禁用

▲▼噴灑農藥。（圖／路透）

▲食藥署今天發布修正農藥殘留容許量標準。（示意圖／路透）

文／中央社

食藥署今天發布修正農藥殘留容許量標準，包括增列大克蟎及陶斯松為公告禁用農藥，增修訂克凡派等11種農藥於禽、畜產品殘留容許量，多數規定即起適用，加強食品殘留農藥管理。

衛生福利部發布修正「農藥殘留容許量標準」及「動物產品中農藥殘留容許量標準」，修正內容為增修訂亞醌蟎等21種農藥於135項農作物殘留容許量、刪除益發靈農藥12項殘留容許量、增列貝萊斯芽孢桿菌N17、液化澱粉芽孢桿菌PMB01為得免訂殘留容許量農藥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次也增列大克蟎及陶斯松為公告禁用農藥，以及增修訂克凡派等11種農藥於禽、畜產品殘留容許量。

食藥署食品組長蔡淑貞告訴中央社記者，農業部公告農藥大克蟎自民國107年8月1日起禁止製造、加工、分裝、輸入、輸出、販賣及使用。

至於陶斯松，農委會（現為農業部）則是111年4月15日起禁止輸入及製造，113年4月1日起禁止輸出、販賣及使用。蔡淑貞說，不論是大克蟎或陶斯松，近年已陸續不准農民使用，食藥署參酌農產品儲架期，配合增列大克蟎及陶斯松為公告禁用農藥。

蔡淑貞表示，今天發布的修正「農藥殘留容許量標準」及「動物產品中農藥殘留容許量標準」，多數規定即日起適用，刪除殘留容許量規定則有緩衝期。食藥署持續監測市售農產品農藥殘留，如發現違規者，依違反食品安全衛生管理法，可開罰新台幣6萬元至2億元罰鍰。

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

關鍵字： 食藥署 農藥殘留 食品安全 農產品 修正公告

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新竹煙波、台東娜路彎出包！「7間吃到飽餐廳」飲冰品腸桿菌超標

「小王煮瓜」筷子纏衛生紙、肉末！衛生局稽查抓「5衛生缺失」

最不建議吃燙青菜！名醫親吐原因　「激推1煮法」營養全保留

農藥殘留容許量標準修正　「大克蟎、陶斯松」即起禁用

天冷大鵰變小鳥！醫警告注意「冬季陰莖」　恐縮小50%影響性功能

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」　國健署示警「5族群」要定期做抹片

國中生睡眠不足「平日僅7.58小時」　調查：兒少幸福指數創新低

左側乳腺切除換右側！花蓮男患女乳症　單孔內視鏡微創術無傷口

捷運內湖站設「成人新冠疫苗」快打站　11／23大潤發可打公費流感

婦人在家看電視心肌梗塞「心臟驟停3次」　葉克膜搶命成功

讀者迴響

回到最上面