從鬼門關救回年輕人　醫見一幕心都涼了

▲黃軒強調，不要以為每次的死亡邊緣，醫生一定可以搶救回來的。（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症醫師黃軒表示，那天在外面看到，被他從鬼門關救回來的年輕人，「在我面前抽菸走過，我心涼了。」他感嘆，搶救生命不容易，珍惜父母賜的一條命！不要以為每次的死亡邊緣，醫生一定可以搶救回來。

黃軒近日在臉書發文感嘆，「當初你快死了，我盡可能把你急救回來，你的老婆、你的家人還一度質疑我的搶救呢？如今我見到因哮喘病發快死了、被救活了，且持續抽菸。」

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黃軒指出，日常生活中殊不知：

►風險更高

吸菸者患哮喘的風險，比非吸菸者高出約30%-50%。

►症狀更重

哮喘症狀更嚴重，包括持續性氣道炎症，和更頻繁的急性發作。

►效果更差

吸菸會降低支氣管擴張劑、類固醇等哮喘藥物的治療效果。

黃軒說，哮喘是一種常見的慢性呼吸道疾病，全球約有2.62億人受其影響，2019年全球約有45.5萬人因哮喘而死亡，每次哮喘嚴重病發在死亡邊緣，病患家屬幾近崩潰邊緣。

黃軒表示，因哮喘患者通常會是兒童、青少年、壯年（< 60歲），這些都是高風險的族群，「搶救生命不容易，珍惜父母賜的一條命！不要以為每次的死亡邊緣，醫生一定可以搶救回來的。」

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