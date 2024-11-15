RSV又兇又猛！早產嬰2天惡化至胸凹、呼吸喘　還爆肺炎插管住加護

▲台灣新生兒科醫學會呼籲政府跟進日韓，放寬預防RSV的單株抗體健保給付至33-35週早產兒。（圖／台灣新生兒科醫學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

早產兒胡小弟在2個月大時出現流鼻涕、咳嗽症狀，兩天內轉為高燒、呼吸急促，甚至有嚴重喘鳴、胸凹等現象，診斷是呼吸道融合病毒（RSV）感染及細支氣管炎，一度惡化到肺炎甚至插管，住院16天才平安救回。台灣新生兒科醫學會與早產兒基金會指出，RSV對早產兒威脅大，疾呼健保放寬單株抗體給付至33-35週出生的早產兒。

季節轉換時RSV個案容易增加，台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳表示，RSV病程快又猛，是造成嬰幼兒肺炎與細支氣管炎的主要病因，尤其對肺部發育及免疫功能不成熟的早產兒威脅更鉅，又以出院後6個月內是感染RSV造成住院的高危險期。

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據統計，台灣每年約有1,000名嬰幼兒因感染RSV而住院，高達9成為2歲以下的嬰幼兒；而早產兒出生三個月內感染RSV，住進加護病房比例高達7成2。

台灣新生兒科醫學會秘書長林明志指出，RSV感染初期症狀類似於普通感冒，像是38度以上發燒、劇烈咳嗽、痰液增加，隨著感染加劇，RSV對於早產兒的威脅尤為棘手，可能引發更嚴重的呼吸道症狀，例如呼吸急促（> 60次/分鐘）、呼吸發出「咻咻咻」喘鳴聲等症狀。

▲2024世界早產兒日，台灣新生兒科醫學會攜手早產兒基金會一齊推動「按月接種加追蹤、儲備多種預防武器 提升RSV防疫覆蓋率」。（圖／台灣新生兒科醫學會提供）

楊生湳說，接種單株抗體是目前預防RSV最有效的方法，每月接種一劑，一歲前完成施打六劑單株抗體。目前國內RSV單株抗體健保給付適用對象有三類，分別是早產兒出生時妊娠週數未滿33週、早產兒出生時妊娠週數≤35週且合併有慢性肺疾病、一歲以下患有先天性心臟病童。然而33-35週早產兒同樣是高風險族群，卻未能涵蓋在健保的保護傘下。

楊生湳指出，33-35週早產兒同樣是高風險族群，目前日韓都已經有公費給付至<36週早產兒，國內33-35週早產兒仍然暴露在RSV風險中，未能涵蓋在健保的保護傘下。

早產兒基金會董事張弘洋指出，與台灣同樣面臨少子化挑戰的日韓，早已推行全面的RSV預防政策，並將33-35週的早產兒納入給付範圍，呼籲政府能及早放寬。

台灣新生兒科醫學會理事彭純芝補充，由於早產兒較足月兒情況相對不穩定，一般臨床上建議早產兒在兩歲前應每月回診監測生長狀況，及時進行早期矯正和干預。若能將RSV單株抗體的按月接種時程結合早產兒每月的固定回診追蹤，不但能提升醫療效能，降低家長反覆回院負擔，按月監控追蹤也更安心。