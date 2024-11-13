季節轉換RSV爆發　醫示警：新生兒染病住院「高流感16倍」

▲台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎與馬偕醫院婦產部主任黃建霈呼籲重視RSV威脅。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

天氣逐漸轉涼，各種呼吸道疾病開始活躍，台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎今（13）日示警，季節轉換時呼吸道融合病毒（RSV）感染症就會上升，又以嬰幼兒與長者風險最高。研究顯示，新生兒感染RSV急診與住院率為流感的16 倍，死亡率為流感的5倍。

呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytial Virus, RSV)感染症，是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因 。李秉穎分享研究指出，台灣位處亞熱帶地區，全年12個月均有RSV病例，但是南北略有不同。台大醫院的感染個案呈現雙峰分布，分別在3月至5月、8月至10月達到高峰；成大醫院的RSV感染每月分布則呈現單一高峰，出現在4月至7月期間 。

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據統計，RSV為5歲以下兒童最常見的呼吸道感染源，9成以上的兒童在2歲前感染過；RSV感染佔嬰幼兒細支氣管炎的40-90%，為兒童呼吸道住院常見疾病。

李秉穎指出，透過飛沫近距離的傳染途徑，RSV極容易造成群體感染，1名感染者平均可傳染給3人。這種病毒最令人擔憂的是其快速的病程進展，從初期的發燒、鼻塞、咳嗽，可迅速惡化為急性下呼吸道感染，嚴重時甚至需要住院接受氧氣治療。

李秉穎強調，由於目前RSV尚無特效藥可解，只能靠自身的抵抗力來消滅；因此，預防更勝於治療，在歐美都建議孕婦、年長者應接種疫苗，或者新生兒接種單株抗體，來達到保護效果。

嬰幼兒照護者除了應勤洗手、戴口罩，以避免嬰幼兒感染RSV之外，馬偕醫院婦產部主任黃建霈建議孕期內的準媽媽，可透過接種疫苗，提高母體內的抗體，並將抗體從胎盤轉移來保護新生兒。

黃建霈指出，孕婦在孕期間建議施打的疫苗包括，流感疫苗、新冠疫苗、百日咳疫苗以及RSV疫苗，前面兩種疫苗主要保護媽媽不受感染，後兩種疫苗則是將抗體透過胎盤傳遞給寶寶；若孕婦適用的RSV疫苗後續上市提供施打，建議可在第三孕期接種。