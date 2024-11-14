不是菠菜豆腐！愛喝「1飲品」容易長結石　泌尿醫示警

▲水喝得太少，愛吃高鈉、高普林食物容易長結石。（示意圖／安泰醫院提供）

文／常春月刊

關於結石的都市傳說，大家聽過多少呢？你是不是也曾搜尋過以下的關鍵字：「青菜豆腐湯、尿結石」、「喝啤酒可以排結石嗎？」關於結石傳言紛紛擾擾，與其每次都要靠Google大神，對此，泌尿科診所朱信誠院長一次解答。

1、喝啤酒解尿結石？

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由於酒精會刺激大腦產生尿意，讓人誤以為藉此就能多排尿、代謝結石。其實，多排尿幫助排結石的重點，在於攝取充足的水分，而非酒精。且啤酒含有濃度不低的普林，若是天天喝，反而助長尿酸出現，結石不減反增！

▼若天天喝啤酒，小心結石不減反增。（示意圖／記者李佳蓉攝）

2、喝鮮奶茶容易長結石？

鮮奶茶與結石之間的淵源，來自富含草酸的茶葉，以及碰上鈣質代表—牛奶，使人擔憂會形成草酸鈣，喝下肚助長結石。

朱信誠澄清，不要喝太多就沒事！結石的成因，主要與水喝不夠多、愛吃高鈉、高普林食物有關。而鮮奶茶當中的草酸鈣，會跟隨糞便被排出，並不會滯留在體內造成結石。

3、豆腐加菠菜是結石元兇？

這其實與鮮奶茶的問題有著根本上的相同。含草酸的菠菜與含鈣的豆腐，兩者其實只在腸道合成草酸鈣，卻只會跟隨糞便排出，而不會被吸收，同樣不會形成結石。因此，下次再看到自助餐店的青菜豆腐湯，放心的喝吧！

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