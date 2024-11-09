被「我都是為你好」情勒過？專家揭3恐怖手段：讓人瞬間內疚

▲在職場上、兩性關係裡你曾遇到情緒勒索？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「我都是為你好，為什麼不聽我的？」「如果你真的愛我，就會答應我！」你也曾聽過這些話嗎？心理師余佳容表示，這些讓你瞬間感到內疚或不安的話語，就是情緒勒索的一種。她指出，情緒勒索常見3手段，包括過度的內疚感、恐嚇或威脅，以及情感綁架，並提醒大家有權利拒絕情勒，不需要為了保護自己的情感健康而感到內疚。

情緒勒索怎麼定義？心理師余佳容表示，這是一種利用內疚、恐懼或責任感來操控他人的方式，表面上看似關心或合理，實際上卻是在強迫你妥協，甚至犧牲自己的需求。常見的情緒勒索跡象有以下3種：

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1. 過度的內疚感：對方讓你覺得，若不照他們的要求去做，你就是自私或冷酷無情。

2. 恐嚇或威脅：用言語或行為暗示，如果你不聽從，他們將會受到傷害或你們的關係會破裂。

3. 情感綁架：經常提及你們之間的感情，讓你覺得必須犧牲自己的需求來維護這段關係。

▲情緒勒索是種利用內疚、恐懼或責任感來操控他人的方式。（示意圖／視覺中國）

當遇到情勒，余佳容建議應透過保持界線、練習說不，以及觀察情緒反應以保護自己。首先，清楚界定自身底線、堅持決定，不要因對方的情緒反應而感到內疚，這是他們的責任、不是你的；接著，勇敢地拒絕不合理的要求，並相信你有權利這樣做，不需過度解釋或道歉，只要簡單明確地表達你的立場，過多解釋容易讓對方覺得還有機可乘。

再來則是觀察情緒反應，余佳容說，當你感到壓力或焦慮時，不妨停下來想想，這是否來自他人的操控行為，學會分辨自己的感受與他人施加的情緒壓力。最後記住，情緒勒索不是健康關係的一部分，你有權拒絕，不需要為了保護自己的情感健康而感到內疚。