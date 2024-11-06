「印度薑黃粉」確定檢出蘇丹紅！食藥署將全面清查「邊境逐批檢驗」

▲「飛馬牌特調咖哩粉」檢出蘇丹色素一號。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者趙于婷／台北報導

新北市衛生局日前又查獲濟生公司生產的「飛馬牌特調咖哩粉」檢出蘇丹色素一號，且已經賣給雙北、桃園等9個縣市。食藥署副署長林金富今日表示，經過檢驗咖哩粉確實檢出蘇丹色素，9件原料中薑黃粉也確定檢出蘇丹色素。食藥署自11月5日起針對印度薑黃採監視查驗1年，逐批檢驗蘇丹色素，另衛生單位也將啟動全面清查。

新北市衛生局日前公布「濟生股份有限公司斗六廠」生產的「飛馬牌特調咖哩粉600克」（製造日期：2024.05.07；有效日期：2026.05.06D）」檢出蘇丹色素一號，相關產品已經銷售至台北市、新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣等9縣市。

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林金富說明，食藥署協同地方衛生局到濟生公司的雲林斗六廠稽查，該產品總計生產5,253盒，現場只留有1盒完成品，另抽驗9件原物料，經過食藥署研檢組檢驗，確定在咖哩粉和薑黃粉都檢出蘇丹色素。

食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，該款咖哩粉檢出蘇丹色素1號7ppb（標準：不得檢出），產品共計5,253盒已銷售至9縣市，統計至11月5日共計下架回收1,958盒（1,174.8公斤），本案已移送地檢署偵辦，另食藥署也統計22家業者曾輸入印度薑黃粉，將啟動全面清查。

食藥署提醒，若在後市場稽查查獲含有蘇丹色素的產品，可依照《食安法》第15條第1項第3款和第10款，可處7年以下有期徒刑併8,000萬元罰鍰。