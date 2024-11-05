北市去年新冠死亡「比流感多5倍」　醫籲4族群要「左流右新」

▲根據台北市衛生局統計，北市去年新冠死亡比流感多5倍。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

秋冬是傳染病流行期，目前流感和新冠疫苗都已開放接種。台北市衛生局提醒，根據統計，過去1年北市新冠死亡人數為流感的5倍，包括「65歲以上長者、患有心血管疾病、糖尿病、腎臟病」等慢性共病患者，如感染新冠或流感病毒，都會加重原本疾病嚴重度，建議高風險族群及出生滿6個月的民眾，都要接種新冠JN.1疫苗。

根據台北市衛生局統計，112年10月至113年9月，北市感染新冠死亡共221人，流感死亡43人，新冠死亡人數為流感的5倍。113年10月1至31日北市已新增2例新冠併發重症死亡病例，2例皆為90歲以上長者，具有心血管及腦血管慢性病史，且均未接種新冠JN.1疫苗。

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台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，感染新冠和流感症狀相似，這兩類疾病較容易出現全身性症狀，有肥胖及慢性病患者也有可能引起重症及死亡的風險，研究顯示接種新冠及流感疫苗均可降低心血管疾病患者重症風險，因此建議高風險族群「65歲以上長者、患有心血管疾病、糖尿病、腎臟病」及出生滿6個月的民眾，都需再追加接種新冠JN.1疫苗。

台北市衛生局疾管署張惠美表示，雖然多數民眾已接種4至6劑新冠疫苗，但因新冠病毒持續變異，過去接種新冠疫苗對其變異株已不具保護力，自11月1日起，出生滿6個月以上民眾，可接種新冠JN.1疫苗，50歲以上可接種流感疫苗，符合公費接種資格者，建議「左流右新」同時接種雙疫苗以提升保護力。