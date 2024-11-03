他車禍多重骨折！最危險併發症讓他昏迷逾一個月　高壓氧成功搶命

▲高壓氧治療是將病人置於高壓艙內，藉由加壓與吸入百分之百氧氣，拉高血液中氧氣濃度，改善腦部血管循環。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

一名30多歲男性，去年底發生重大車禍，全身多處骨折還合併大出血，收治加護病房時神智清醒，但隔天卻突然意識模糊，醫師檢查發現，他出現多重骨折後最可怕的併發症「脂肪栓塞」而陷入昏迷逾一個月，醫療團隊後續採取高壓氧治療，經過30次的治療終於成功活化腦部血管，男子奇蹟甦醒且在半年後完全康復。

收治個案的羅東博愛醫院骨科醫師鄭彥文表示，脂肪微粒原本存在於骨頭中骨髓內，一旦骨折，脂肪微粒可能跑進受傷的血管內，進入血液循環系統中流向全身，引發全身性發炎反應成為「脂肪栓塞」，其典型症狀為低血氧，也可能發生中樞神經病變如昏睡、混亂與高燒。

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鄭彥文指出，骨折所帶來的脂肪栓塞目前臨床上無法預防，且因顆粒細微，無法以血栓取栓方式治療，僅能盡早發現，盡早採取支持性療法，並儘早進行骨折手術減少脂肪栓塞惡化；雖然發生率不高，卻是多重骨折後醫師最不願見到的併發症。

該名個案陷入昏迷後，醫療團隊經過與家人討論，後續以鋼板固定患部治療大腿骨折，避免再度因骨髓破壞釋出脂肪微粒；也以微創手術治療骨盆骨折，儘早穩定骨折避免脂肪栓塞加劇，給予一切可以改善病況的治療。

鄭彥文表示，個案在病房中躺一個月仍未醒，顯見脂肪栓塞狀態仍持續，不過病況好轉，已漸漸能自主呼吸、拆除呼吸器，後續決定為他安排高壓氧治療，拉高血液中氧氣濃度，以改善腦部血管循環。

歷經前後約30次高壓氧治療，男子2周後總算睜眼，一個月後能對談，病情出現曙光。而高壓氧同時也幫助傷口骨折加速癒合，半年後該名個案已能從臥床進展成能正常活動無虞、對談如流。

▲高壓氧除了改善男子腦部血液循環，也使其傷口骨折加速癒合，半年後男子已能從臥床進展成能正常活動無虞、對談如流。