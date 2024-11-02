視障者外出不便就醫檢查都困難　肝基會免費篩檢揪肝病

▲肝基會攜手扶輪社提供視障朋友免費肝炎肝癌篩檢活動。（圖／肝基會提供）

記者洪巧藍／台北報導

視障朋友外出不便，增加做例行健康檢查的困難，肝病防治學術基金會與國際扶輪社合作，今早舉辦免費肝炎肝癌篩檢，針對清寒家庭、視障朋友及家庭做免費肝病檢查、血液常規檢查、癌症指數檢查、腹部超音波檢查等，希望協助視障者做好健康把關，及早發現及早追蹤治療。

好心肝醫療事業發展執行長李懋華表示，肝基會於10年前開始為全台灣各地，燒燙傷、聽障、脊髓損傷、顏面損傷及視障朋友們做免費的肝病檢查，發現脂肪肝人數偏多。為避免脂肪肝演變成肝發炎、肝硬化甚至肝癌，B型肝炎帶原者，需定期追蹤，每3個月抽血驗肝指數、每6個月照1次腹部超音波。同時建議40歲以上民眾每年都要做一次腹部超音波檢查。

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▲台北巿社會局、視障朋友及扶輪社贊助單位共同宣誓消除肝病。（圖／肝基會提供）

李懋華指出，近年來許多學者研究發現，B、C型肝炎帶原者，肝功能指數異常，病毒量越高會提高罹患肝硬化及肝癌的風險。B型肝炎病毒與C型肝炎病毒的傳染途徑類似，均由血液和體液傳染，譬如說穿耳洞、針灸、刺青如果沒有用拋棄式的針頭，就有可能造成感染，在經過二、三十年的演變後，就有可能逐漸併發肝硬化及肝癌。

也因此，肝基會特別再次集結社會愛心善款，為清寒家庭、視障朋友及家屬做免費肝病抽血篩檢和腹部超音波檢查。希望藉由保肝活動，能及早引導患者到醫院定期追蹤檢查，搶在肝癌來臨之前建立防護。

台北市視障音樂文教基金會董事長張育豪表示，自己本身從小即視障，創辦基金會就是希望幫助視障者在音樂上，走出新的生涯規畫。

張育豪分析，跟以前相比，現在視障者的生活多元化，但更需要注重健康，才能去實現心中的理想。然而很多視障朋友，因為外出不便，從來不曾做過腹部超音波，也無法每年做例行健康檢查，這次難得機會，不僅可以做免費肝病篩檢、腹部超音波，更能驗癌症指數，由衷感謝肝基會和台北敦化扶輪社等六個扶輪社的愛心，希望這份溫暖能傳遞給更多視障人士。

▲肝基會李懋華教授頒發感謝狀給台北敦化扶輪社陳輝鴻社長。（圖／肝基會提供）