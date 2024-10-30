「飛馬牌特調咖哩粉」檢出蘇丹紅！濟生公司生產已售國內9縣市

▲新北市衛生局查獲咖哩粉有蘇丹紅。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

又有咖哩粉查到蘇丹紅！新北市衛生局今公布香辛調味料抽驗，其中「飛馬牌特調咖哩粉600克」檢出蘇丹色素一號，衛生局已移請濟生公司所轄北市衛生局依權責追查下架回收情形，並進一步釐清產品是否有違法添加或製程污染。北市衛生局則表示，經調查該產品銷售至國內9縣市，已通知下架回收。

新北市衛生局食藥科科長楊舒秦指出，持續針對轄內食品輸入業、製造業、團膳及販售通路加強辣椒粉、胡椒粉及咖哩粉等香辛調味料抽驗，檢驗蘇丹紅共計19件，其中於寬○食品工廠抽驗由濟生公司生產的飛馬牌特調咖哩粉600克（有效日期:2026.05.06D）檢出蘇丹色素一號。

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楊舒秦表示，寬○食品工廠使用該批調味料26盒製成一般餐食，該公司已將剩餘庫存32盒全數下架並退回上游供應商，另為確保校園午餐安全，教育局與衛生局立即進行清查，經查寬○食品工廠供應本市5所學校均未使用到該批調味料，且其他轄內團膳業者也未使用，教育局及衛生局已要求學校及團膳業者應落實自主管理，必要時要求廠商提供自主檢驗報告。

衛生局呼籲，食品業者於購買並使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉等調味料產品前，可先取得該產品的合格檢驗報告，蘇丹色素非我國准用的著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料自主管理，並確保食品製程應符合規定，切勿心存僥倖、以身試法，倘發現產品有危害衛生安全時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關。

台北市衛生局表示，接獲新北市衛生局通知，「濟生股份有限公司斗六廠」生產的「特調咖哩粉（製造日期：2024.05.07；有效日期：2026.05.06D）」檢出「蘇丹色素一號」，經調查，113年10月28日及29日銷售至台北市、新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣等9縣市，台北市衛生局已通知轄內2家業者下架回收不得販售，並通知各縣市政府衛生局依權責命轄區業者進行回收下架工作。