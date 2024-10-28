▲萬聖節吃南瓜不只「下水道」好棒棒，泌尿科醫師揭：南瓜和南瓜籽8大益處！。（示意圖／Unsplash）

文／華人健康網

萬聖節又要到了，到處都可以看到南瓜跟各種鬼怪裝飾，南瓜，尤其是南瓜籽及其提取物，不僅與泌尿系統健康息息相關，還在多方面促進整體健康。泌尿科呂謹亨醫師特別搜尋文獻，整理南瓜和南瓜籽，關於泌尿「下水道」和其他健康方面的8大健康益處：

南瓜和南瓜籽8大健康益處

1.改善攝護腺健康

[廣告]請繼續往下閱讀...

南瓜籽油含有豐富的植物固醇，特別是delta-7-固醇，能有效減少攝護腺增生相關的症狀，如尿頻和尿急。多項研究證實，南瓜籽油能顯著改善攝護腺健康，並降低下泌尿道症狀​。

2.抗炎作用

南瓜籽中的抗氧化劑（如維生素E和類黃酮）能抑制體內的炎症反應。這不僅對攝護腺炎有幫助，也有助於減少全身性炎症，從而促進整體健康​。

3.促進泌尿系統功能

研究顯示，南瓜籽提取物可提高膀胱功能，改善排尿問題，特別是夜間頻尿和尿流不足的情況​。

4.預防腎結石

南瓜籽含有高濃度的鎂，這種礦物質有助於預防腎結石的形成。鎂能促進鈣的代謝，減少鈣在泌尿系統中的積聚，從而降低結石的風險​。

5.改善心血管健康

南瓜籽中的不飽和脂肪酸，特別是亞油酸，能幫助降低血液中的壞膽固醇（LDL），從而保護心血管健康。這對於預防高血壓和動脈硬化具有潛在益處​。

6.調節血糖

南瓜籽中富含纖維，有助於控制血糖水平。南瓜中的天然成分還能增強胰島素的敏感性，對於糖尿病患者或預防糖尿病發展有益​。

7.支持免疫系統

南瓜含有豐富的維生素A和C，這些抗氧化劑對於增強免疫系統非常重要。維生素A有助於維持黏膜屏障，防止細菌和病毒的侵入，而維生素C則促進白血球的生成，增強免疫力​。

8.有助於提升心情與睡眠

南瓜籽富含色氨酸，這種氨基酸是合成血清素的前體。血清素有助於穩定情緒，並轉化為褪黑素，從而改善睡眠質量。研究顯示，適量攝取南瓜籽有助於緩解焦慮與失眠​。

泌尿科呂謹亨醫師表示，總結來說，南瓜和南瓜籽不僅對泌尿系統健康具有顯著作用，還能全方位促進心血管、代謝及免疫系統的健康，並提升整體生活品質。這使得南瓜不僅是萬聖節的象徵食物，也是一年四季皆宜的健康選擇。

本文經授權轉自：華人健康網《萬聖節吃南瓜不只「下水道」好棒棒，泌尿科醫師揭：南瓜和南瓜籽8大益處！》

【延伸閱讀】

尿尿會痛好像卡東西？小心尿路結石在作怪！侯玟伊營養師：正確喝水5大要訣

內臟脂肪標準嗎？內臟脂肪好處、壞處？楊聰財醫師：6要訣控制內臟脂肪不超標

孕期體重增加多少才合適？張瑜芹醫師：孕期體重管理，健康飲食4個小技巧